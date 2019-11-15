Прыщ на носу у женщины оказался раковой опухолью

Фото: Mandy Pollard на Facebook

Прыщ на носу жительницы английского города Питерборо оказался раком кожи. К врачу женщина обратилась, когда воспаление начало кровоточить.

37-летняя Мэнди Поллард (Mandy Pollard) заметила у себя на носу небольшое воспаление, но не придала этому значения. Когда прыщ увеличился в размерах и начал кровоточить по вечерам, женщина обратилась к врачу.

Она ожидала, что врач посоветует ей использовать крем. Однако хирург сообщил, что Поллард необходима операция по трансплантации кожи, иначе через 5-10 лет женщина лишится носа. Врач пояснил, что прыщ – это опухоль, которая разъедает кожу женщины.

В ходе операции хирурги отрезали часть носа Поллард и закрыли отверстие кожей, взятой с лица женщины. Теперь пациентка ждет, когда станет понятно, успешно ли прошла операция. В противном случае она может потерять большую часть носа, сообщает «Лента.ру».

Поллард рассказала, что практически не выходит из дома. Когда она ездит к родителям, она закрывает нос рукой, останавливаясь на светофорах, чтобы никто не увидел ее раны. Обычно она любит наряжаться, делать макияж и носить накладные ресницы, но ей пришлось на время забыть об этом.

В марте сообщалось, что британец долгое время принимал раковую опухоль на носу за укус насекомого. Новообразование быстро увеличивалось, и мужчине пришлось удалить глаз.