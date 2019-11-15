Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:31 0

Прыщ на носу у женщины оказался раковой опухолью

Прыщ на носу у женщины оказался раковой опухолью
Фото: Mandy Pollard на Facebook

Прыщ на носу жительницы английского города Питерборо оказался раком кожи. К врачу женщина обратилась, когда воспаление начало кровоточить.

37-летняя Мэнди Поллард (Mandy Pollard) заметила у себя на носу небольшое воспаление, но не придала этому значения. Когда прыщ увеличился в размерах и начал кровоточить по вечерам, женщина обратилась к врачу.

Она ожидала, что врач посоветует ей использовать крем. Однако хирург сообщил, что Поллард необходима операция по трансплантации кожи, иначе через 5-10 лет женщина лишится носа. Врач пояснил, что прыщ – это опухоль, которая разъедает кожу женщины.

В ходе операции хирурги отрезали часть носа Поллард и закрыли отверстие кожей, взятой с лица женщины. Теперь пациентка ждет, когда станет понятно, успешно ли прошла операция. В противном случае она может потерять большую часть носа, сообщает «Лента.ру».

Поллард рассказала, что практически не выходит из дома. Когда она ездит к родителям, она закрывает нос рукой, останавливаясь на светофорах, чтобы никто не увидел ее раны. Обычно она любит наряжаться, делать макияж и носить накладные ресницы, но ей пришлось на время забыть об этом.

В марте сообщалось, что британец долгое время принимал раковую опухоль на носу за укус насекомого. Новообразование быстро увеличивалось, и мужчине пришлось удалить глаз.

Просмотров всего: 61

#бизнес #здоровье

распечатать


Экономика

В 2020 году на здравоохранение Приамурья планируется потратить 10 миллиардов рублей
Происшествия

Двое из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже находятся в тяжелом состоянии
Общество

Заканчивается ремонт участковой больницы поселка Октябрьский Зейского района
В России и мире

В Хабаровске мальчик умер в медкабинете школы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь