Станислав Мелюков: здравоохранение нужно вернуть муниципалитетам

Заниматься проблемами местного здравоохранения должны местные власти. Так считает глава Белогорска Станислав Мелюков. Свою позицию он выразил в программе «Простые вопросы».

В 2012 году в стране прошла реформа, в результате которой все местное здравоохранение стало подчиняться минздраву.

«Если раньше как глава я мог принимать какие-то управленческие решения, мог влиять на то, что происходит в больницах, то сейчас у меня нет ничего. Но при этом самое главное, что люди продолжают считать, что за все отвечает муниципалитет, – рассуждает глава Белогорска. – Этим всем большим хозяйством на территории области руководить из областного центра, на мой взгляд, тяжело. Гораздо проще, когда этим занимаются на местах».

Затронули в программе и недавний конфликт, пусть и заочный, с известным телеведущим Владимиром Соловьевым.

«Дискуссия, да дискуссия. Я к этому спокойно отношусь, философски и с пониманием. У каждого своя работа. Моя работа – сделать так, чтобы белогорцам жилось хорошо, чтобы они не испытывали проблем при походе в больницу. Все, меня больше ничего не интересует. А кто что там сказал, какую серу из ушей достать – это все лирика, частности, часть шоу. Вопрос в другом – надо проблему здравоохранения решить», – резюмирует мэр Белогорска.

По мнению Станислава Мелюкова, законные основания вернуть полномочия муниципалитетам есть. Нужна общая политическая воля. Нужно провести круглый стол, выяснить позицию по этому вопросу, в том числе и медицинского сообщества.