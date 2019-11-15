В Благовещенске женщину заставили перевести почти 100 тысяч на чужой счет

Жительница Благовещенска стала жертвой телефонного мошенничества. Послушно выполнив указания по телефону, горожанка лишилась 97 900 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции Благовещенска обратилась женщина 1960 года рождения. Она сообщила, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

Предварительно установлено, что потерпевшей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета произведена попытка хищения денежных средств. Звонивший сказал владелице карты, что необходимо застраховать ее сбережения. После чего женщине позвонили с другого номера. Женский голос продиктовал потерпевшей пошаговую инструкцию для страхования. Выполняя ее, горожанка перевела на чужой счет 97 900 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На данный момент полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению.

УМВД России по Амурской области напоминает владельцам банковских карт о необходимости проявлять бдительность при поступлении звонков от якобы сотрудников банков: ни в коем случае не передавать конфиденциальную информацию (номера и пароли банковской карты, коды в смс-сообщениях) неизвестным – как по телефону, так и по интернету. Всегда следует помнить, что работники банка не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка.

На тревожные смски не нужно реагировать. Лучше сразу позвонить на горячую линию банка – ее номер указан на оборотной стороне карты. Нельзя действовать под диктовку незнакомцев. В случае несанкционированного снятия средств со счета необходимо сразу позвонить в банк, чтобы заблокировать карту.

«Если вы стали жертвой мошенничества – независимо от суммы ущерба, – незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02 с городского, 102 с мобильного, или по телефону доверия УМВД: (4162) 59-40-59», – напоминают в полиции.