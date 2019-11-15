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15ноября
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сегодня, 17:22 1

В Китае туристов ради патриотизма и развлечения возят на границу с Россией

В Китае туристов ради патриотизма и развлечения возят на границу с Россией
Фото: biang.ru

Китайские турфирмы в приграничных с Россией городах стали возить китайских туристов на пункты пропуска с РФ. Им показывают пограничные столбы КНР и близлежащую к границе с Китаем территорию России с ее инфраструктурой и людьми, как правило, пограничниками.

Такие туристические мероприятия носят в основном патриотический характер: китайские туристы фотографируются на фоне пограничных столбов КНР с китайскими флагами, встречают рассвет на погранзаставах и присутствуют при поднятии государственного флага КНР, а также слушают лекцию о том, как непросто приходится китайским пограничникам, которые охраняют границу, пишет biang.ru.

Также у этих мероприятий есть развлекательная составляющая: туристы могут, если им повезет, увидеть на российской территории, расположенной в нескольких десятках метров от них, российскую приграничную инфраструктуру, и «настоящих русских людей».

Один из туристов, который посетил пункт пропуска Чанлинцзы под Хуньчунем, расположенный напротив пункта пропуска Краскино Хасанского района Приморского края, написал на своей странице в социальной сети: «Это стела на китайско-российской границе. Если пересечь черту, то окажешься за границей, если человек в шапке-ушанке – то это русский», – написал пользователь, который с тургруппой недавно побывал на пункте пропуска Хуньчунь.

Город Хуньчунь, расположенный на востоке провинции Цзилинь, на стыке границ РФ и КНДР, с этой точки зрения представляет для китайских туристов двойной интерес. Не покидая территорию Китая можно проехать вдоль приграничной полосы Северной Кореи и России, увидеть, как там живут люди и как они выглядят.

При этом, как заявляют в китайских турфирмах, правила посещения объектов пограничной инфраструктуры с китайской стороны запрещают доступ к ним иностранцев. Правда, ограничения на посещение объектов пограничной инфраструктуры снимают, если ждут иностранных почетных гостей.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    18 минут назад

    Друга,Мугабе ещё многа леса,газа подарит вам.

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