Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщал, что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.

«У нас таких планов нет», – сказал Максим Топилин РИА Новости в ответ на вопрос о том, как он относится к предложению вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО.

В ответ на пояснение о том, что данное предложение депутата обусловлено оттоком жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства, министр труда заявил, что «это не соответствует действительности».

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.