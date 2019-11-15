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15ноября
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сегодня, 20:31 24

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО

Правительство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей ДФО
Фото: pixabay.com

Правительство не планирует возвращать жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин, а данные об оттоке жителей из северных регионов в связи с изменениями пенсионного законодательства не соответствуют действительности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов сообщал, что он обратился в правительство с инициативой вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По его словам, это обусловлено высоким оттоком жителей из северных регионов, который заметно вырос после пенсионной реформы.

«У нас таких планов нет», – сказал Максим Топилин РИА Новости в ответ на вопрос о том, как он относится к предложению вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО.

В ответ на пояснение о том, что данное предложение депутата обусловлено оттоком жителей из регионов именно после изменений пенсионного законодательства, министр труда заявил, что «это не соответствует действительности».

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.

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#Дальний Восток #пенсии #российская власть

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Комментарии
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  • Зулуленд

    Зулуленд
    1 час назад

    да кто бы сомневался

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    "... министр труда заявил, что «это не соответствует действительности»...", интересный "малый"! Откуда у него эти данные? Даже "Росстат" в своих отчётах показывает, что население ДФО сокращается.

  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Вот и ИМЕННО!!!!!

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    59 минут назад

    А то, что у нас половина мужчин не доживают до пенсионного возраста тоже не соответствует действительности?

  • full

    full
    52 минуты назад

    В Москве виднее, на что нужно тратить народные деньги.

  • 55

    55
    52 минуты назад

    От едросни ждите только повышения пенсионного возраста, налогов, тарифов и различных поборов.

  • Ксения Г

    Ксения Г
    46 минут назад

    Когда в последний раз была на приеме у невролога, разговорились, она так возмущалась, что на Дальнем Востоке с его резко-континентальным климатом ни в коем случае нельзя повышать пенсионный возраст. Да кто бы слушал врачей и следил за продолжительностью жизни в ДФО.. ((

    А потом правительство удивляется, почему не может удержать людей на Дальнем Востоке.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    41 минута назад

    У нас не самый поганый климат, не на это нужно делать упор.

  • гусеница

    гусеница
    41 минута назад

    Оно только повышать умеет, но не уровень жизни, а поборы. С их управлением чувствуешь себя лабораторной крысой.

    С уважением

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    40 минут назад

    Голосуйте за ЕР

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Фефелов Иван

    Голосуйте за ЕР



    А ты побольше ролики своего кумира пости избирателям и вскоре с четвёртого места переберётесь на шестое!

  • full

    full
    27 минут назад

    Фефелов Иван

    Голосуйте за ЕР



    Вслед за ЛДПР, голосуйте за ЕР. Чем не слоган для твоей никчемной партейки?

  • retrogr

    retrogr
    27 минут назад

    какая разница - все прикормыши проголосовали за

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Kadet_84

    "... министр труда заявил, что «это не соответствует действительности»...", интересный "малый"! Откуда у него эти данные? Даже "Росстат" в своих отчётах показывает, что население ДФО сокращается.



    Доход

    5 117 550,79 руб.

    Супруг(а): 16 504 844,69 руб.

    Недвижимое имущество

    Квартира, 125.6 кв. м (в пользовании)

    Супруг(а): Квартира, Болгария, 115 кв. м

    Супруг(а): Квартира, 125.6 кв. м (в пользовании)

    Супруг(а): Гараж, Болгария, 19.3 кв. м

    Дочь: Квартира, 125.6 кв. м (долевая собственность), 0.5 доли

    Дочь: Квартира, 125.6 кв. м (долевая собственность), 0.5 доли

    Транспортные средства

    Супруг(а): Автомобиль легковой, Volvo S60

  • Димидыч

    Димидыч
    16 минут назад

    Голосуйте за ЕР

  • full

    full
    14 минут назад

    Димидыч

    Голосуйте за ЕР



    Вслед за ЛДПР, голосуйте за ЕР. Чем не слоган для твоей никчемной партейки?

  • postal

    postal
    13 минут назад

    Димидыч

    Голосуйте за ЕР



    И это говорит многоникий,чья партия (лдпр) поддержала Медведева

  • Зулуленд

    Зулуленд
    12 минут назад

    кто это здесь многоникий?чё это вообще такое?

  • full

    full
    11 минут назад

    Зулуленд

    кто это здесь многоникий?чё это вообще такое?



    Многоникий Трушебот.

  • Зулуленд

    Зулуленд
    10 минут назад

    ваще преступление-убить его

  • postal

    postal
    9 минут назад

    Зулуленд

    кто это здесь многоникий?чё это вообще такое?



    Ты ,кто же еще

    Поди количество ников "занаротнуюпартию" у тебя уж за 1000 перевалило

    Хотя СТ говорил,что это методы ер

    Но,как посмотрю,вам тоже такая методика вкатывает.

    Братаны,фуле.

  • Зулуленд

    Зулуленд
    7 минут назад

    ты Жириновскому пожалуйся-фуле

  • full

    full
    3 минуты назад

    Зулуленд

    ты Жириновскому пожалуйся-фуле



    А это, кстати, неплохая мысль. Нужно скинуть Жирику посты его ботов, чтобы он понял, на что уходят деньги партии - на ее антипиар. Мужик он неглупый, лавочку прикроет быстро.

  • Зулуленд

    Зулуленд
    2 минуты назад

    номерок почты подбросить многоникий?

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