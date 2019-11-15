Погибшего во время стрельбы в колледже Алексея Голубничего похоронят в Среднебелой

Алексея Голубничего, погибшего в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ, похоронят в родном селе – Среднебелая Ивановского района. Об этом Амур.инфо рассказал друг убитого.

Прощание с Алексеем пройдет в субботу, 16 ноября, в доме культуры села Среднебелая, с 12:00 до 13:00. Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погиб студент колледжа Алексей Голубничий. Трое учащихся были ранены. Они находятся в больницах.

Просмотров всего: 1776

#память #стрельба в колледже

распечатать

Наталья Храмова