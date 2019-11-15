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Погибшего во время стрельбы в колледже Алексея Голубничего похоронят в Среднебелой

Погибшего во время стрельбы в колледже Алексея Голубничего похоронят в Среднебелой
Фото: pixabay.com

Алексея Голубничего, погибшего в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ, похоронят в родном селе – Среднебелая Ивановского района. Об этом Амур.инфо рассказал друг убитого.

Прощание с Алексеем пройдет в субботу, 16 ноября, в доме культуры села Среднебелая, с 12:00 до 13:00.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погиб студент колледжа Алексей Голубничий. Трое учащихся были ранены. Они находятся в больницах.

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#память #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    50 минут назад

    Вчера утром он был жив

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 секунды назад

    Вчера утром много кто жив был на Земле. Пишут, что Джигарханян в критическом состоянии.

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