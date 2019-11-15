В амурском парламенте приняли бюджет на следующий год

Фото: Законодательное собрание Амурской области

На развитие системы социальной защиты из бюджета предлагается направить больше 10 миллиардов рублей – на 3 % больше, чем в 2019 году.

При формировании бюджета на 2020 год расходы увеличены на предоставление новых мер социальной поддержки – это региональная социальная доплата к пенсии, ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны, служба «Мобильная бригада», организация проезда инвалидов к социально значимым объектам, компенсация проезда беременных к лечебному учреждению, поддержка многодетных семей.

Денежные выплаты предоставят беременным амурчанкам. Средства предназначены для проезда к месту нахождения лечебного учреждения и проведения там дородовой диагностики, родоразрешения и обратно. Речь идет о женщинах с беременностью высокой степени риска, а также роженицах, проживающих в северных районах Амурской области. Размер выплаты – 6 тысяч рублей. На 2020 год на эти цели запланировано 18,1 миллиона рублей.

В общем, бюджет области будет профицитным. Из общего объема доходов налоговые и неналоговые доходы по прогнозу составят в 2020 году – 50,2 миллиарда рублей. Ожидается, что налог на прибыль организаций поступит в объеме 12,5 миллиарда рублей.

От реализации четырех инвестпроектов область получит дополнительно 53,5 миллиона. В 2020 году благодаря налогу на доходы физлиц бюджет региона получит 18,3 миллиарда рублей. В 2021-м –19,8 миллиарда, В 2022-м – 21,4 миллиарда.

Налог на имущество организаций в 2020 году может поступить в объеме 9,8 миллиарда рублей. Это почти на 17 процентов больше, чем в 2019 году. Предполагается, что транспортный налог уменьшится. В казну поступит 885 миллионов рублей. Это 91,4 % от уровня 2019 года. Налог на добычу полезных ископаемых вырастет в 2020 году на 5 % и составит 74 миллиона рублей.

На заседании заксобрания также было озвучено, что доходы областного бюджета в этом году увеличены на 232, 6 миллиона рублей за счет продажи здания городской клинической больницы, которое находится в переулке Уралова в Благовещенске. Эти средства решили потратить на здравоохранение, в частности, на модернизацию детских поликлиник в следующем году.

Кроме того, бюджет также пополнился за счет перераспределения средств. Удалось сэкономить 7 миллионов, которые предназначались на выплаты единовременного и ежемесячного пособия молодым специалистам в связи с их поступлением на работу в сельскую местность. Их оказалось в меньшем количестве, чем было заложено в бюджетные проектировки.

На перераспределение также направят сэкономленные по результатам конкурсных процедур 3,6 миллиона рублей. Эти деньги направят на увеличение единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения в объеме 0,3 миллиона.

На возмещение расходов газоснабжающим организациям в части затрат, превышающим розничные цены на сжиженный газ для населения, предложено выделить 1 миллион рублей. На коммунальные услуги учреждения минсоцзащиты области дополнительно направят 4,7 миллиона рублей.

129 миллионов рублей направят на льготный проезд в общественном транспорте и субсидии на оплату услуг ЖКУ отдельным категориям граждан в связи с ростом числа получателей. Несколько миллионов выделят и на организацию бесплатного горячего питания для школьников.

«В связи с принятием постановления правительства области об увеличении с 1 ноября текущего года стоимости питания для учащихся начальных классов на 5 рублей в сутки предложено объем субвенций муниципалитетам на текущий год увеличить на 8,5 миллиона рублей», – сказала министр финансов Амурской области Вера Артемьева.

Кроме того, на заседании было предложено создать рабочую группу, которая проконтролирует качество еды, которой кормят школьников. «Идея хорошая и правильная, но на местах не всегда выполняется качественно. Где-то 30 % школьников отказываются принимать пищу. Выбрасываются не только продукты, но и денежные средства, которые мы выделяем. У меня есть предложение – сформировать рабочую группу совместно с депутатами и правительством области по качеству приготовления данной пищи. Потому что выбрасываем бюджетные деньги», – сказал депутат заксобрания Кирилл Зимин.

Кроме того, областная казна пополнилась почти на 4 миллиарда рублей за счет федеральных средств. Эти деньги направят на поддержку сельскохозяйственных производителей, чьи угодья пострадали во время наводнения.