Делегация амурских учебных заведений застряла в Китае

Делегация учебных заведений Амурской области (58 студентов и преподавателей) застряла в Китае, сообщил ИА «Амур.инфо» источник. Амурчане принимали участие в конкурсе профессионального мастерства стран ШОС.

Ранее сообщалось о задержке рейсов на таможнях в Благовещенске и Хэйхэ. Люди связывали это с поломкой единственного судна, которое могло перевозить пассажиров в нынешних ледовых условиях. По официальным данным, на реке Амур ухудшилась ледовая обстановка, что препятствует движению судов.

Источник отмечает, что Хэйхэский университет бесплатно предоставил места для проживания в своем общежитии студентам и некоторым сотрудникам. Остальные будут жить в гостинице за свои деньги. Он также сообщил, что амурчан отправила в Китай одна из российских турфирм.

В турфирме агентству прокомментировали, что в настоящее время суда уже вывозят на родину российских туристов. «Если туристы не смогут покинуть в установленные сроки территорию Хэйхэ, то китайская принимающая сторона возьмет на себя расходы по обеспечению проживания и питания», – заверила собеседница.

Источник добавил, что на китайскую таможню прибыл усиленный наряд полиции для предотвращения возможных беспорядков. «Много людей скопилось, нервы накалены до предела», – констатировал он.

«150 туристов прошли пограничный контроль, у них в паспортах уже стоит отметка о выезде из Китая. Им нельзя вернуться в Китай без печати о пересечении российской границы. Сначала их будут вывозить. А еще человек 200 даже не проходили еще контроль. "Пумы" начали приезжать, но световой день через полчаса закончится. Не успеют всех вывезти», – полагает собеседник.

По данным Russian.people.com.cn, конкурс профессионального мастерства стран ШОС проходил в городе Вэйхай провинции Шаньдун на востоке Китая. Участники состязались по 13 видам соревнований, включая подвижные роботы, сварочные технологии, модный дизайн и приготовление блюд европейской кухни.