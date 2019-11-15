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15ноября
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В образовательных учреждениях Приамурья создадут службу, решающую проблемы в детских коллективах

В образовательных учреждениях Приамурья создадут службу, решающую проблемы в детских коллективах
Фото: пресс-служба областного правительства

Произошедшую в Благовещенске трагедию, когда один из студентов стрелял по одногруппникам, обсудили в правительстве области. В совещании приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, прибывший в регион заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк, руководители областных минобра, минздрава, профильных ведомств.

Василий Орлов отметил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение разобраться в причинах происшествия и выработать комплекс мер, которые позволят не допустить рецидивов. «Занятий в колледже сегодня нет, работают психологи института развития образования. Нами издан приказ об усилении мер обеспечения безопасности в образовательных учреждениях области», – рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. По ее словам, в целом по области 100 % учреждений образования имеют утвержденные паспорта безопасности, 90 % обеспечены системами видеонаблюдения. Турникетами и рамками с металлодетекторами оборудованы не все образовательные организации.

Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение в короткие сроки оценить потребность в этом оборудовании и озвучить необходимую сумму. В приоритете в этом направлении будут колледжи, интернаты и школы в крупных городах Амурской области. «Обязательно все пострадавшие должны получить необходимую помощь. Нужно уделить этому особое внимание», – подчеркнул на совещании Василий Орлов.

Виктор Басюк, который с утра работает в регионе, дал несколько рекомендаций областным ведомствам. «Я попрошу уделить особенное внимание оказанию психологической помощи. Ее должны получить и дети, и их родители, и педагоги», – отметил Виктор Басюк.

Фото: пресс-служба областного правительства

На совещании также обсудили ситуацию в школе № 26 Благовещенска, где возник серьезный конфликт, сообщает пресс-служба областного правительства. «Ситуации в школе № 26 и колледже строительства и ЖКХ – это звенья одной цепи. Нужно развивать систему дополнительного образования, организовать систему получения обратной связи. Проблемы нужно обнаруживать и решать своевременно, а не замалчивать их. Мы видим, к чему это приводит», – сказал губернатор.

«Прежде всего, наша работа будет направлена на то, чтобы такое не повторялось впредь. Своевременное выявление проблем, которые ведут к трагедиям, в детских коллективах должно стать приоритетом в работе любой образовательной организации. Должна быть создана специальная служба, которая независимо от учреждения образования сможет предоставлять информацию о процессах, которые требуют вмешательства с целью недопущения трагедии», – рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщает областной минобр, в школах, колледжах и детских садах Амурской области усилены меры безопасности и ужесточен пропускной режим, идут проверки на работоспособность систем охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, оповещения, выявляется потребность в дополнительном оборудовании. В образовательных учреждениях Благовещенска, включая общежития учебных заведений, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

Согласно статистическим данным, сформированным к началу нового учебного года, системами видеонаблюдения оборудовано свыше 90 % образовательных организаций, 85 % учреждений находятся под охраной штатных сторожей. Квалифицированной физической охраной с привлечением частных охранных организаций обеспечено 14 % учебных заведений, квалифицированной охраной посредством кнопок тревожной сигнализации обеспечено 37 % образовательных организаций.

Для дополнительного уровня защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения в образовательных организациях установлены системы контроля доступа (турникеты, электромагнитные замки, домофоны). На сегодняшний день обеспечено ограждение по всему периметру во всех школах и детских садах, находящихся вблизи автомобильных дорог.

В каждой образовательной организации области отработан порядок взаимодействия с территориальными органами МЧС, УМВД, УФСБ России по Амурской области по предотвращению террористических актов и действий при ликвидации их последствий, разработаны инструкции по организационным действиям персонала, составлены планы по противодействию терроризму и экстремизму, оформлены информационные стенды по антитеррористической пропаганде, на которых, в том числе, размещены номера телефонов доверия.

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#губернатор #дети #происшествия #стрельба в колледже #школа

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Комментарии
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  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Турникеты и рамки отследят принесённый очередным желающим отомстить подростком коктейль Молотова?

    Стекла на бронированные когда в школах менять начнем? И периметр детских садов ещё не обтянут колючкой... Есть куда развиваться.

  • ыхр

    ыхр
    1 час назад

    А если не будет хватать проблем, можно будет их создавать.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Почему раньше её не создали?

  • галка галкина

    галка галкина
    1 час назад

    и будет эта служба такой же формальной, как и психологи в школе и колледжах. Которые кроме тестирования для галочки никакую работу в классах, где есть личностные конфликты не ведут. Потому что психологи они по остаточному принципу, основная нагрузка у них - преподавание, все они учителя-предметники. потому как зарплата у психолога "три копейки".

  • галка галкина

    галка галкина
    1 час назад

    а дополнительным образованием вообще насмешили, этот процесс также сегодня ведут учителя-предметники за "три копейки". Создали Кванториум и занимается там !,5 человека, потому что детей много, а мест мало. Сейчас открылся "Центр научной коллаборации" и тоже на 1,5 человека.

    Я росла при "плохом СССР", и занималась и в спортивной секции, и в театральном кружке, и в танцевальном кружке, и в кружке "кукольный театр", а летом еще и кружке юных садоводов при Дворце пионеров. В общем дни были по минутам расписаны. И нас таких было большинство. Единицы нигде не занимались. А еще мы в кино успевали ходить. В каждые выходные, а в каникулы так вообще каждый день. Билеты были копеечные, так что бюджет семьи, даже многодетной никак не страдал. А сейчас коммерция, так что счастливое детство доступно только за деньги и далеко не всем.

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