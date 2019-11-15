В образовательных учреждениях Приамурья создадут службу, решающую проблемы в детских коллективах

Фото: пресс-служба областного правительства

Василий Орлов отметил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение разобраться в причинах происшествия и выработать комплекс мер, которые позволят не допустить рецидивов. «Занятий в колледже сегодня нет, работают психологи института развития образования. Нами издан приказ об усилении мер обеспечения безопасности в образовательных учреждениях области», – рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. По ее словам, в целом по области 100 % учреждений образования имеют утвержденные паспорта безопасности, 90 % обеспечены системами видеонаблюдения. Турникетами и рамками с металлодетекторами оборудованы не все образовательные организации.

Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение в короткие сроки оценить потребность в этом оборудовании и озвучить необходимую сумму. В приоритете в этом направлении будут колледжи, интернаты и школы в крупных городах Амурской области. «Обязательно все пострадавшие должны получить необходимую помощь. Нужно уделить этому особое внимание», – подчеркнул на совещании Василий Орлов.

Виктор Басюк, который с утра работает в регионе, дал несколько рекомендаций областным ведомствам. «Я попрошу уделить особенное внимание оказанию психологической помощи. Ее должны получить и дети, и их родители, и педагоги», – отметил Виктор Басюк.

Фото: пресс-служба областного правительства

На совещании также обсудили ситуацию в школе № 26 Благовещенска, где возник серьезный конфликт, сообщает пресс-служба областного правительства. «Ситуации в школе № 26 и колледже строительства и ЖКХ – это звенья одной цепи. Нужно развивать систему дополнительного образования, организовать систему получения обратной связи. Проблемы нужно обнаруживать и решать своевременно, а не замалчивать их. Мы видим, к чему это приводит», – сказал губернатор.

«Прежде всего, наша работа будет направлена на то, чтобы такое не повторялось впредь. Своевременное выявление проблем, которые ведут к трагедиям, в детских коллективах должно стать приоритетом в работе любой образовательной организации. Должна быть создана специальная служба, которая независимо от учреждения образования сможет предоставлять информацию о процессах, которые требуют вмешательства с целью недопущения трагедии», – рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщает областной минобр, в школах, колледжах и детских садах Амурской области усилены меры безопасности и ужесточен пропускной режим, идут проверки на работоспособность систем охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, оповещения, выявляется потребность в дополнительном оборудовании. В образовательных учреждениях Благовещенска, включая общежития учебных заведений, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

Согласно статистическим данным, сформированным к началу нового учебного года, системами видеонаблюдения оборудовано свыше 90 % образовательных организаций, 85 % учреждений находятся под охраной штатных сторожей. Квалифицированной физической охраной с привлечением частных охранных организаций обеспечено 14 % учебных заведений, квалифицированной охраной посредством кнопок тревожной сигнализации обеспечено 37 % образовательных организаций.

Для дополнительного уровня защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения в образовательных организациях установлены системы контроля доступа (турникеты, электромагнитные замки, домофоны). На сегодняшний день обеспечено ограждение по всему периметру во всех школах и детских садах, находящихся вблизи автомобильных дорог.

В каждой образовательной организации области отработан порядок взаимодействия с территориальными органами МЧС, УМВД, УФСБ России по Амурской области по предотвращению террористических актов и действий при ликвидации их последствий, разработаны инструкции по организационным действиям персонала, составлены планы по противодействию терроризму и экстремизму, оформлены информационные стенды по антитеррористической пропаганде, на которых, в том числе, размещены номера телефонов доверия.