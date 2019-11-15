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15ноября
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сегодня, 19:28 3

В детском саду Владивостока подрались пьяные работники

В детском саду Владивостока подрались пьяные работники
Фото: скриншот видео

Во Владивостоке в одном из детских садов произошла пьяная потасовка между подсобными рабочими. На крики и ругательства, доносившиеся из дошкольного учреждения, обратил внимание проходивший мужчина. По предварительной информации, это был отец одного из воспитанников.

Происходящее мужчина снял на видео.

«Житель Владивостока обратил внимание на доносившуюся ругань из помещения детского садика № 151 и капли крови на лестнице. Войдя внутрь детского учреждения он обнаружил нетрезвого гражданина без штанов и женщину в верхней одежде, которые о чем-то спорили. По словам женщины в шапке, мужчина бил ее гирями», – сообщает местный паблик news.vl.

По информации матери ребенка, который ходит в этот детский сад, родители написали заявление в прокуратуру. «Это нам очень повезло, что чей-то папочка проходил мимо и все заснял на камеру, а так бы и не знали, что там происходит. Я не думаю, что такое творится только в нашем саду», – написала женщина.

Подробности инцидента устанавливаются, сообщает РИА VladNews.

Видео: instagram.com/news.vl/

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Жесть, снять сразу заведущую

  • Ксения Г

    Ксения Г
    2 часа назад

    А чего вы хотите. Супер спецов в детском саду за такую зп? Помню, когда сын в сад ходил, нянечка рассказывала, какие копейки получает и устроилась туда временно, пока свой ребенок ходит в этот сад. И это еще самый наилучший вариант сотрудника, так как по другим причинам туда сами знаете кто пойдет работать.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Надеюсь начальника охранной службы «расстреляли» Как просмотрели такое ЧП. А если бы они на детей напали?...

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