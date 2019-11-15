В детском саду Владивостока подрались пьяные работники

Фото: скриншот видео

Во Владивостоке в одном из детских садов произошла пьяная потасовка между подсобными рабочими. На крики и ругательства, доносившиеся из дошкольного учреждения, обратил внимание проходивший мужчина. По предварительной информации, это был отец одного из воспитанников.

Происходящее мужчина снял на видео.

«Житель Владивостока обратил внимание на доносившуюся ругань из помещения детского садика № 151 и капли крови на лестнице. Войдя внутрь детского учреждения он обнаружил нетрезвого гражданина без штанов и женщину в верхней одежде, которые о чем-то спорили. По словам женщины в шапке, мужчина бил ее гирями», – сообщает местный паблик news.vl.

По информации матери ребенка, который ходит в этот детский сад, родители написали заявление в прокуратуру. «Это нам очень повезло, что чей-то папочка проходил мимо и все заснял на камеру, а так бы и не знали, что там происходит. Я не думаю, что такое творится только в нашем саду», – написала женщина.

Подробности инцидента устанавливаются, сообщает РИА VladNews.

Видео: instagram.com/news.vl/