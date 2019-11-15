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Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой в канаве

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой в канаве
Фото: Anrita Krause с сайта Pixabay

В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки. Родственники уже опознали личность ребенка.

ТАСС сообщает, что тело девочки нашли в канаве, оно было закопано.

Девочка из села Кропоткино ушла из дома 12 ноября и не вернулась. Как рассказал отец ребенка, он выехал из дома по делам и закрыл дочку одну дома. Вернувшись, он обнаружил, что дверь открыта, дома никого нет. Следы взлома отсутствовали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»).

В конце октября девятимесячный младенец скончался от голода в Златоусте. Мать вышла из дома с семилетним сыном, оставив без присмотра трехлетнюю дочь и младенца. Женщина вернулась спустя два дня. Обнаружив тело младшего ребенка, она забрала дочь и покинула квартиру.

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#дети #криминал #происшествия

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