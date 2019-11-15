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сегодня, 16:20 0

В Амурской области пройдут пять новогодних свадеб

В Амурской области пройдут пять новогодних свадеб
Фото: pixabay.com

31 декабря 2019 года отделения управления ЗАГС Амурской области будут работать в обычном режиме. Зарегистрировать брак амурчане смогут с 8:00 до 16:00. Пока жениться в этот день пожелали 4 пары из Благовещенска и одна из Сковородина.

«У амурчан еще есть время подать заявление и успеть заключить брак в текущем году. Также имеется возможность подать заявления на регистрацию на другие интересные даты – 20.02.2020 года и 22.02.2020 года. По всей видимости, наиболее популярной датой, как обычно, станет 14 февраля», – рассказала начальник управления Наталья Томилова.

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#праздники

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