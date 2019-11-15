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15ноября
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сегодня, 16:11 0

Житель Благовещенска не платил алименты на 10 детей

Житель Благовещенска не платил алименты на 10 детей
Фото: pixabay.com

Житель Благовещенска не платил алименты 10 детям. По информации городской прокуратуры, мужчина уклонялся от уплаты умышленно. И первоначально был привлечен за это к административной ответственности.

«Должных выводов для себя мужчина не сделал. Являясь трудоспособным, он длительное время без уважительных причин мер, направленных на поиск места работы и официальное трудоустройство, не предпринимал, продолжал уклоняться от уплаты средств на содержание своих детей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

В отношении 49-летнего амурчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Прокуратура Благовещенска направила дело в Благовещенский городской суд. Максимальное наказание, которое грозит виновному по данной статье, – один год лишения свободы.

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#закон

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