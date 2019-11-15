Синоптики помогут амурчанам ответить на вопрос «Какая погода была в день рождения?»

Амурский гидрометцентр предлагает новую услугу. Синоптики готовы за небольшую плату предоставить «Сертификат погоды», удостоверяющий, какая погода была в Амурской области в любую памятную дату. Это может быть день рождения, годовщина свадьбы или другое событие.

«В архиве Амурского гидрометцентра хранятся данные наблюдений метеорологических станций за многие годы, расположенных на территории Амурской области. На оригинальном бланке специалисты представят информацию о погодных условиях интересующего вас дня, любого населенного пункта в пределах Амурской области. Какая бы ни была погода в тот день, такой подарок неизменно вызовет улыбку, приятные воспоминания и массу положительных эмоций», – сообщает администратор инстаграм-аккаунта погодного ведомства.

Документ выполнен из плотной бумаги на формате А5 с помощью цветной печати.