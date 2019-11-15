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15ноября
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сегодня, 15:27 4

В Белогорске хотят открыть вытрезвитель

В Белогорске хотят открыть вытрезвитель

Администрация Белогорска ищет помещение для организации медвытрезвителя. Федеральный закон, наделяющий регионы и муниципалитеты правом их создавать, в первом чтении принят депутатами Государственной думы РФ.

Глава города Станислав Мелюков провел рабочее совещание с участием заместителей главы города и начальника правового управления и обсудил возможные варианты организации учреждения для пребывания лиц в состоянии алкогольного опьянения. «Медвытрезвители закрылись по всей стране в 2010-2011 годах, – напомнил Станислав Мелюков. – То, что зря, в принципе, общество ощутило сразу. Медработники высказывали недовольство из-за того, что пьяных полиция привозит в учреждения здравоохранения. Полиция столкнулась с тем, что девать таких людей с улиц действительно стало некуда. Особенно зимой».

Со ссылкой на данные МВД, пресс-служба администрации Белогорска приводит цифры: на начало 2010 года в России насчитывалось более полутысячи учреждений, успевавших за год принимать свыше 2,5 миллионов человек. В Белогорске к 2013 году вопрос необходимости открытия медвытрезвителя поднимался не раз. На официальном сайте даже проводился опрос, подавляющее большинство участников которого ответило, что медвытрезвитель нужен.

«Обращались даже в ОАО РЖД с просьбой передать здание бывшей железнодорожной больницы в микрорайоне “Транспортный” в собственность муниципалитета с целью организации на его базе специализированного отделения, –отметила замглавы по соцполитике Галина Бурмистрова. – Но, увы, здание не передали. До сих пор вопрос с пьяными “непациентами” решается сложно. Хорошо, если он не буйный. А если наоборот? Неприятно всем: и тем, кто работает в больнице, и тем, кто вынужден получать медицинские услуги в соседстве с пьяным».

По итогам рабочего совещания глава дал поручение найти подходящее помещение для медвытрезвителя. Рассматривалось несколько вариантов. В том числе, здание бывшего интерната в «Сосновке», переданного из ведения региона в муниципалитет. Сейчас здание пустует. Глава города поручил проверить документы на объект и исправность коммуникаций.

«Не исключено, что в окончательном чтении закон могут принять уже в текущем году, и мы должны подготовиться. Думаю, что новая система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей пойдет только на пользу», – приводит слова Станислава Мелюкова пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Зулуленд

    Зулуленд
    2 часа назад

    вместо школы

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Странный комментатор, однако - почти во всех новостях про Белогорск первый пишет.

    А Белогорск правильно делает - не гоже людям в пьяном виде по городу шляться!

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    Давно пора было вернуть вытрезвители

  • Владимир86

    Владимир86
    39 минут назад

    Всё правильно.И зарплату достойную обслуживающему персоналу

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