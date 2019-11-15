Благовещенский лесхоз вырастил к Новому году «гуманные елки»

После старта продаж новогодних деревьев можно будет купить не только традиционные ели и сосны, которые были заранее срублены, но и ели в кашпо. Несколько десятков таких деревьев были выращены специально к празднику.

«"Срубили нашу елочку под самый корешок" – правда же печальная деталь в праздничной песне? Для тех, кому елочку жалко, Благовещенский лесхоз приготовил более гуманный вариант. Специалисты вырастили 60 новогодних символов в кашпо», – рассказали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По словам специалистов, таким образом не только сохранится неповторимый еловый аромат, но и не будут осыпаться хвоинки. А после праздника новогоднее дерево можно будет пересадить на улицу.

Стоимость елки в кашпо от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности. Приобрести ее можно будет с 10 декабря, после официального старта продаж новогодних деревьев.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе.