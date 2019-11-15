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15ноября
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сегодня, 15:51 7

Благовещенский лесхоз вырастил к Новому году «гуманные елки»

Благовещенский лесхоз вырастил к Новому году «гуманные елки»
Фото: instagram.com/minlesamur/

После старта продаж новогодних деревьев можно будет купить не только традиционные ели и сосны, которые были заранее срублены, но и ели в кашпо. Несколько десятков таких деревьев были выращены специально к празднику.

«"Срубили нашу елочку под самый корешок" – правда же печальная деталь в праздничной песне? Для тех, кому елочку жалко, Благовещенский лесхоз приготовил более гуманный вариант. Специалисты вырастили 60 новогодних символов в кашпо», – рассказали в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По словам специалистов, таким образом не только сохранится неповторимый еловый аромат, но и не будут осыпаться хвоинки. А после праздника новогоднее дерево можно будет пересадить на улицу.

Стоимость елки в кашпо от 2 000 рублей, в зависимости от высоты и пышности. Приобрести ее можно будет с 10 декабря, после официального старта продаж новогодних деревьев.

Как сообщало Амур.инфо, в Приамурье на продажу выставят около 25 тысяч штук сосны обыкновенной и ели аянской. Больше всего – 10 тысяч деревьев – будет реализовано в Благовещенске и Благовещенском районе.

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#праздники #природа

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Ой, какая прелесть!

  • Landyush

    Landyush
    2 часа назад

    я хочу такую елку! где купить?

  • mm_5252145804092314957

    mm_5252145804092314957
    1 час назад

    Landyush

    я хочу такую елку! где купить?



    Такую прелесть можно приобрести в "Благовещенском лесхозе" по адресу: г.Благовещенск, 4км Игнатьевского шоссе (за б/о "Золотой Дракон")

  • OT

    OT
    1 час назад

    Почему не могут создать искуственную елку и такую, чтоь даже запах смолистый был как у настоящей. Вроде есть искусственные, но они дорогие и говорят не безвредные. В конце концов можно создать и лазерную елку на основе компьютерных программах.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    сгорело очень много и еще 25000 спилили ради двух недель.....

  • Kote

    Kote
    43 минуты назад

    Их и посадили ради этих двух недель.

  • Myxira

    Myxira
    27 минут назад

    Сама по себе идея хороша, но цена "от двух тысяч" - не каждому по карману... а жаль. Можно было бы весной определить место и "Новогодний лес" высадить, затем каждый год пополнять.

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