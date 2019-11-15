В колледже Благовещенска, где произошла трагедия, работают психологи

Фото: pixabay.com

Бесплатную помощь в учреждении оказывают психологи Амурского областного института развития образования. В числе обратившихся – сотрудники колледжа, преподаватели, студенты. Затем к работе подключились специалисты МЧС.

Работа специалистов продолжится в субботу и воскресенье, 16-17 ноября с 9:00 до 18:00.

Помощь можно получить в главном корпусе учебного заведения: ул. Красноормейская, 157, кабинеты 102а, 107 и в общежитии (ул. Красноармейская, 155/1, кабинет 205) и в Центре социального обслуживания «Доброта» по телефону 8-924-844-00-24 (действует круглосуточно).

Также обратиться можно по телефонам: 8-914-040-20-03 (Новикова Лариса Александровна), 8-924-842-11-95 (Ефремова Татьяна Николаевна), 8(4162)226-247, 8(4162)226-250.