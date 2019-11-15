Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:20 0

В колледже Благовещенска, где произошла трагедия, работают психологи

В колледже Благовещенска, где произошла трагедия, работают психологи
Фото: pixabay.com

Студенты, педагоги и родители, которых коснулась трагедия, случившаяся 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ, могут получить психологическую поддержку. Ее начали оказывать в пятницу, 15 ноября.

Бесплатную помощь в учреждении оказывают психологи Амурского областного института развития образования. В числе обратившихся – сотрудники колледжа, преподаватели, студенты. Затем к работе подключились специалисты МЧС.

Работа специалистов продолжится в субботу и воскресенье, 16-17 ноября с 9:00 до 18:00.

Помощь можно получить в главном корпусе учебного заведения: ул. Красноормейская, 157, кабинеты 102а, 107 и в общежитии (ул. Красноармейская, 155/1, кабинет 205) и в Центре социального обслуживания «Доброта» по телефону 8-924-844-00-24 (действует круглосуточно).

Также обратиться можно по телефонам: 8-914-040-20-03 (Новикова Лариса Александровна), 8-924-842-11-95 (Ефремова Татьяна Николаевна), 8(4162)226-247, 8(4162)226-250.

Просмотров всего: 676

#здоровье #стрельба в колледже

распечатать


В России и мире

Прыщ на носу у женщины оказался раковой опухолью

Происшествия 18

Погибшего во время стрельбы в колледже Алексея Голубничего похоронят в Среднебелой
Общество 8

В образовательных учреждениях Приамурья создадут службу, решающую проблемы в детских коллективах
Экономика 2

В 2020 году на здравоохранение Приамурья планируется потратить 10 миллиардов рублей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь