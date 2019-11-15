В 2020 году на здравоохранение Приамурья планируется потратить 10 миллиардов рублей

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Депутаты Амурской области приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Амурской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"».

Согласно документу, общий объем доходов в 2020 году составит 62,3 миллиарда рублей, из них налоговые и неналоговые доходы региона – 50,3 миллиарда. Расходы – 61,8 миллиарда рублей, основная их часть направлена на реализацию государственных программ.

Министерству здравоохранения Амурской области на 2020 год доведены бюджетные ассигнования в размере 10 миллиардов рублей. Из них на лекарственное обеспечение будет направлено более 700 миллионов рублей.

В 2020 году лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту врача бесплатно, будут обеспечены 22 822 человека за счет средств федерального бюджета и 91 935 человек – за счет средств областного бюджета.

Также за счет средств областного бюджета в полном объеме лекарственными препаратами будет обеспечено 88 больных редкими (орфанными) заболеваниями, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.

Граждане, страдающие вирусными гепатитами, туберкулезом, сахарным диабетом, будут обеспечены инсулинами, таблетированными препаратами, средствами самоконтроля, расходными материалами.

«Особое внимание мы уделяем оказанию медицинской помощи детям. Ежегодно за счет средств областного бюджета дети, состоящие на диспансерном учете и страдающие хроническими заболеваниями, проходят оздоровление в санаториях области. В следующем году планируется оздоровить 2 865 детей. Еще один не менее важный фактор, влияющий на показатели здоровья населения, – доступность получения высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020 году 272 пациентам будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь по направлениям: сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия, акушерство и гинекология», – прокомментировала планы на следующий год министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

Отмечается, что важнейшей составляющей ресурсного обеспечения здравоохранения является его кадровый потенциал, который необходимо укреплять за счет социальной поддержки медицинских работников. В следующем году единовременные компенсационные выплаты получат 25 врачей и 10 фельдшеров, при этом размер выплат будет увеличен. Привлечение специалистов в село позволит сократить дефицит кадров и повысить доступность оказания медицинской помощи.

В 2020 году в Амурской области продолжится реализация 6 региональных проектов. На эти цели предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,3 миллиарда рублей.