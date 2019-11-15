Подросток устроил стрельбу в Калифорнии

14 ноября в США школьник пришел в школу с оружием. Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, отмечал в этот день свое 16-летие.

РИА Новости сообщает, что подозреваемый открыл огонь на территории кампуса школы, ранив пятерых человек. После этого он выстрелил в себя, но выжил.

В больнице от полученных ранений скончались двое: девушка 16 лет и 14-летний юноша.

Шериф полиции округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил, что подозреваемым в стрельбе является 16-летний молодой человек, который учился в этой школе. Известно, что 14 ноября ему исполнилось 16 лет.

Подозреваемый также был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мотивы его поступка выясняются. Детективы допросили мать подозреваемого, а также девушку, с которой он встречался. В доме стрелка провели обыск.

Все занятия в школе были отменены на 14 и 15 ноября.

В этот же день, 14 ноября, в Благовещенске студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства открыл стрельбу по другим учащимся. Он убил одного студента, ранил троих и застрелился сам. Возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить мотивы стрелявшего.