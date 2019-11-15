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15ноября
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сегодня, 15:11 0

Научный слэм, интеллектуальный турнир: программа мероприятий на выходные в Благовещенске

Научный слэм, интеллектуальный турнир: программа мероприятий на выходные в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В Амурской области в связи с чрезвычайным происшествием в колледже отменены развлекательные мероприятия. В субботу и воскресенье в АОДНТ будет проходить Фестиваль актуального научного кино (ФАНК).

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благотворительный проект, объединяющий «Фестиваль актуального научного кино ФАНК» и фестиваль для школьников «Я люблю науку», проходит с 15 по 17 ноября. Фестиваль проходит при поддержке СИБУРа в Амурском областном доме народного творчества по адресу: улица Ленина, 167.

Суббота, 16 ноября

С 10:00 до 16:00 пройдет «Открытая лаборатория полимеров».

С 11:00 до 17:00 запланировано проведение VR-кинопоказов. С помощью очков виртуальной реальности можно посмотреть фильмы в формате 360°, полюбоваться панорамами крупнейшего нефтехимического завода «ЗапСибНефтехим», отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерским отрядом «Лиза Алерт» и даже очутиться в открытом космосе. Продолжительность каждого сеанса – 20 минут.

С 11:00 до 17:00 пройдет научное шоу «Химия против физики». Ребят ждут представления, объясняющие основные понятия химии и физики на примере ярких и содержательных экспериментов. Участники шоу покажут опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками, трансформатором Тесла и вакуумным взрывом.

С 10:00 до 16:30 проведут мастер-классы по робототехнике. Школьники создадут модель робота приводной платформы с использованием Lego.

С 11:00 до 15:00 запланировано проведение цикла лекций-бесед для старшеклассников на экологические темы. Темы: «Экономика замкнутого цикла», «Что такое устойчивое развитие и почему это важно».

С 10:00 до 18:00 продлятся открытые площадки: «Соревнования Lego-роботов», «Роботизированный склад Lego», квест «Таблица Менделеева», конструктор «Самоопирающиеся конструкции», мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, зона VR-очков.

В субботу зрителей ждут в театрах Благовещенска. В 11:00 в театре кукол состоится премьера «Про Иванушку и Варварушку».

В 16:00 в Амурской областной научной библиотеке начнется вечер памяти амурской поэтессы Светланы Борзуновой. Место проведение – конференц-зал. Вход свободный.

В 17:00 в театре драмы по адресу: улица Ленина, 146, покажут комедию «Тетки».

Для поклонников спорта состоятся следующие мероприятия.

В 12:00 в спорткомплексе «Юность» начнется дальневосточный турнир по самбо. Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР Виктора Лихогра.

В 13:00 в спортзале лицея № 11 стартует первенство города по кендо.

В это же время в Доме молодежи начнется открытое первенство области по дартсу.

Воскресенье, 17 ноября

С 11:00 до 17:00 в АОДНТ продолжатся VR-кинопоказы.

В 14:00 начнется фильм «Привет, робот» – картина покажет, как роботы могут взаимодействовать с людьми в повседневной жизни уже сегодня. После просмотра состоится дискуссия с экспертом. (18+)

С 18:00 до 20:00 в баре Jigger Pony, расположенном на пятом этаже ТРЦ «Мега», пройдет Science Slam (18+). Это соревнование молодых ученых в формате научного стендап-шоу на сцене.

Вход на фестиваль «Я люблю науку» и на мероприятия ФАНК по регистрации по ссылке или пригласительным билетам.

В «Точке кипения» с 12:00 до 18:00 пройдет интеллектуальный турнир CleverDay, участниками которого станут представители молодежных НКО, студенты высших и профессиональных образовательных организаций. Для участников турнира проведут соревнования по шахматам, шашкам, скоростной сборке кубика Рубика, настольным и массовым интеллектуальным играм. Завершится мероприятие творческим «квартирником».

В Амурской филармонии в 13:00 начнется конкурс-концерт танцевальных команд в рамках фестиваля «Линия танца».

Театры приглашают на следующие постановки: в 11:00 в театре кукол начнется спектакль «Зимовье зверей». В 17:00 в театре драмы покажут комедию «Двенадцатая ночь, или Все что угодно».

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#наука #отдых

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