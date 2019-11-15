Благовещенцам предлагают «поохотиться» за Дедом Морозом

Фото: pixabay.com

В понедельник, 18 ноября, в Благовещенске можно будет сделать селфи с Дедом Морозом. В этот день в России официально празднуют День рождения новогоднего деда.

В связи с днем рождения Деда Мороза центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» организует предновогоднюю акцию. С 10:00 до 18:00 Дед Мороз будет гулять около учебных заведений Благовещенска и поздравит каждого, кто его встретит, с наступающим Новым годом.

Чтобы принять участие в акции необходимо «поймать» Деда Мороза, сделать с ним селфи, выставить в свой инстаграм-аккаунт с текстом: «Я поймал Деда Мороза, а ты?», поставить хэштег #поймаймороза и отметить аккаунт Молодежного центра «Выбор» в инстаграм @centr.vibor

Во вторник, 19 ноября, в прямом эфире инстаграм-аккаунта будет определен победитель, который получит новогодний подарок от виновника торжества, сообщает пресс-служба администрации города.