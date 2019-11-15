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сегодня, 20:01 5

Благовещенцам предлагают «поохотиться» за Дедом Морозом

Благовещенцам предлагают «поохотиться» за Дедом Морозом
Фото: pixabay.com

В понедельник, 18 ноября, в Благовещенске можно будет сделать селфи с Дедом Морозом. В этот день в России официально празднуют День рождения новогоднего деда.

В связи с днем рождения Деда Мороза центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» организует предновогоднюю акцию. С 10:00 до 18:00 Дед Мороз будет гулять около учебных заведений Благовещенска и поздравит каждого, кто его встретит, с наступающим Новым годом.

Чтобы принять участие в акции необходимо «поймать» Деда Мороза, сделать с ним селфи, выставить в свой инстаграм-аккаунт с текстом: «Я поймал Деда Мороза, а ты?», поставить хэштег #поймаймороза и отметить аккаунт Молодежного центра «Выбор» в инстаграм @centr.vibor

Во вторник, 19 ноября, в прямом эфире инстаграм-аккаунта будет определен победитель, который получит новогодний подарок от виновника торжества, сообщает пресс-служба администрации города.

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#праздники #Новый год

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Комментарии
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  • Японамать

    Японамать
    2 часа назад

    Поохотиться? С дробовичком?

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Ещё и около учебных заведений. Хороший заголовочек.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Хорошая реклама инстраграмма. А если в ней нет учетки у детей, то и Деда мороза им не видать?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Кстати, а почему не Санта-клаус?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    ЯпонаматьПоохотиться? С дробовичком?


    ИЖ-81

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