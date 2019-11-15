Благовещенке вернули деньги, внесенные ею как предоплата за фотосессию

Фото: Амур.инфо

Фотограф вернула жительнице Благовещенска Елене деньги, которые та внесла в качестве предоплаты за фотосессию. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили обе участницы инцидента.

Ранее сообщалось, что благовещенка Елена решила принять участие в фотосессии. Она отдала девушке-фотографу предоплату за оказание данной услуги, но фотосессия не состоялась, а предоплату горожанке не вернули.

Фотограф в беседе с агентством пояснила, что у нее не было плохих намерений. Она просто не могла перевести деньги, используя реквизиты, которые у нее имелись. Других же, уверяет девушка, клиентка не дала. А личные встречи не состоялись в силу занятости фотографа.

«Просто человек, значит, сам был не заинтересован в возврате. Ей надо было создать эту шумиху», – сказала девушка, отметив, что также может обратиться в полицию.

Елена в свою очередь сказала, что не намерена забирать заявление из правоохранительных органов, но сведения о переводе денег она передала полицейским.

«Если бы девушка сразу перевела деньги или привезла, то ничего бы не было. А так как мозги пудрились очень долго и было долгим игнорирование сообщений, пока все не заварилось и не стало общественным достоянием, я забирать заявление не стану», – сказала Елена.