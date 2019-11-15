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15ноября
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сегодня, 15:09 5

Благовещенке вернули деньги, внесенные ею как предоплата за фотосессию

Благовещенке вернули деньги, внесенные ею как предоплата за фотосессию
Фото: Амур.инфо

Фотограф вернула жительнице Благовещенска Елене деньги, которые та внесла в качестве предоплаты за фотосессию. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили обе участницы инцидента.

Ранее сообщалось, что благовещенка Елена решила принять участие в фотосессии. Она отдала девушке-фотографу предоплату за оказание данной услуги, но фотосессия не состоялась, а предоплату горожанке не вернули.

Фотограф в беседе с агентством пояснила, что у нее не было плохих намерений. Она просто не могла перевести деньги, используя реквизиты, которые у нее имелись. Других же, уверяет девушка, клиентка не дала. А личные встречи не состоялись в силу занятости фотографа.

«Просто человек, значит, сам был не заинтересован в возврате. Ей надо было создать эту шумиху», – сказала девушка, отметив, что также может обратиться в полицию.

Елена в свою очередь сказала, что не намерена забирать заявление из правоохранительных органов, но сведения о переводе денег она передала полицейским.

«Если бы девушка сразу перевела деньги или привезла, то ничего бы не было. А так как мозги пудрились очень долго и было долгим игнорирование сообщений, пока все не заварилось и не стало общественным достоянием, я забирать заявление не стану», – сказала Елена.

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    да просто бабок не было возвращать,да и все. Че выпендриваться.

    Че это за фотограф такой,который касипор уже на этапе формирования заказа.

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Деньги переводятся обратно на раз два. Фотограф нагло врала.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    гражданско правовые отношения.. будет отказной по заявлению 100%. тем более скорее всего никаких чеков и расписок там не было, а потому факт передачи денег практически не возможно доказать

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Да даже если и откажут, то девка ученая уже будет. Зажала тыщу, позоруха, а не фотограф

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    1 час назад

    Да даже если и откажут, то девка ученая уже будет. Зажала тыщу, позоруха, а не фотограф

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