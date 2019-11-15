Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:09 0

Минтрансу предлагают перевозить домашних питомцев по единым правилам

Минтрансу предлагают перевозить домашних питомцев по единым правилам
Фото: www.facebook.com

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний. Эта инициатива уже направлена в Минтранс.

Сейчас в Федеральных авиационных правилах (ФАП) не прописаны конкретные требования по весу питомцев, которых можно брать на борт, поэтому каждая авиакомпания устанавливает свои. В среднем максимально разрешенный вес животных с учетом переноски варьируется от 5 до 12 килограммов.

Авторы инициативы предлагают допускать в салон домашних животных в переноске по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте), не превышающей 115 сантиметров, и общим весом 8 килограммов — это минимальная норма, сообщают «Известия».

Также отмечается, что перевозчики могут увеличить норму, получив тем самым конкурентное преимущество. В других случаях авиакомпаниям предлагают дать возможность хозяевам толстых котов и собак доплачивать за перевес. Это позволило бы избежать таких неприятных ситуаций, когда хозяину крупного кота Виктора, летевшему из Риги во Владивосток, пришлось пойти на хитрость, чтобы взять питомца в салон самолета. В результате из-за нарушения правил авиакомпании, его лишили бонусных миль.

Просмотров всего: 233

#животные #транспорт

распечатать


Общество

В дорожную отрасль Приамурья в 2019 году привлекли в 4 раза больше федеральных средств

Происшествия

Делегация амурских учебных заведений застряла в Китае

Происшествия 1

На таможнях в Благовещенске и Хэйхэ застряли люди из-за сломавшейся «пумы»
Происшествия

На трассе «Амур» загорелся грузовик с прицепом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь