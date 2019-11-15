Минтрансу предлагают перевозить домашних питомцев по единым правилам

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Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний. Эта инициатива уже направлена в Минтранс.

Сейчас в Федеральных авиационных правилах (ФАП) не прописаны конкретные требования по весу питомцев, которых можно брать на борт, поэтому каждая авиакомпания устанавливает свои. В среднем максимально разрешенный вес животных с учетом переноски варьируется от 5 до 12 килограммов.

Авторы инициативы предлагают допускать в салон домашних животных в переноске по сумме трех измерений (длине, ширине и высоте), не превышающей 115 сантиметров, и общим весом 8 килограммов — это минимальная норма, сообщают «Известия».

Также отмечается, что перевозчики могут увеличить норму, получив тем самым конкурентное преимущество. В других случаях авиакомпаниям предлагают дать возможность хозяевам толстых котов и собак доплачивать за перевес. Это позволило бы избежать таких неприятных ситуаций, когда хозяину крупного кота Виктора, летевшему из Риги во Владивосток, пришлось пойти на хитрость, чтобы взять питомца в салон самолета. В результате из-за нарушения правил авиакомпании, его лишили бонусных миль.