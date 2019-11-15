В ДФО хотят создать медкластер, чтобы жителям не приходилось лечиться за границей

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В Государственной думе РФ прошли парламентские слушания при участии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Он делал доклад по теме «О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнето Востока и Арктики».

Среди прочего звучали темы транспортной доступности макрорегиона, а также возможные решения для прекращения оттока населения. Прозвучало, что по поручению президента разработан проект Национальной программы развития Дальнего Востока, в подготовке приняли участие 230 тысяч человек. Сейчас программа находится в правительстве РФ.

Ее три ключевые цели: обеспечение темпов экономического роста, превышающих в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни дальневосточников до уровня выше среднероссийското, а также остановка миграционного оттока населения.

«Для достижения этих целей определены конкретные мероприятия. Например, в социальном разделе учтены меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, доступности и качества услуг организаций здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, культуры, меры по поддержке семьи и детства, увеличению объемов жилищного строительства.

Кроме того, в Национальной программе предусматриваются цели, направления и мероприятия по ускорению социально-экономического развития каждого из 11 регионов Дальнего Востока, которые определены с учетом мнения их жителей», – сказал министр.

Напомнил глава ведомства и о льготной ипотеке под 2 %‚ проект постановления также сейчас находится в правительстве РФ. На пятом Восточном экономическом форуме, Владимир Путин принял решение, что льготная ипотека не должна быть ограничена критерием нуждаемости.

«Поэтому совсем скоро любая молодая семья, где супругам не более 35 лет, а также получатели гектара смогут воспользоваться двухпроцентным кредитованием для покупки жилья или строительства дома», – заявил Александр Козлов.

Ведется работа над созданием технопарка и медицинского кластера на острове Русский. По медицинскому кластеру работа идет совместно с минздравом России, таково поручение президента.

«По данным Ассоциации агентств медицинского туризма, до 25 000 дальневосточников ежегодно уезжают лечиться за границу, в основном в Южную Корею и Японию, тратя суммарно около шести миллиардов рублей в год. В то же время поток медицинских туристов из Китая оценивается в 600 тысяч человек в год и 10 миллиардов долларов США. Часть из них могли бы стать медицинскими туристами на остров Русский. Мы предлагаем создать кластер путем распространения положений федерального закона М9160, который уже регулирует деятельность международного медицинского кластера в Сколково», – поделился планами докладчик.

Также обсуждался вопрос авиационной доступности, а именно субсидирование магистральных и региональных авиа перевозок, «плоских тарифов» и местных авиаперевозок. По региональным перевозкам – средства в федеральном бюджете предусмотрены, а вот по магистральным – еще есть проблемы. При этом важно, чтобы деньги поступили до апреля 2020 года, подчеркнул Александр Козлов, иначе «будет поздно».

Что касается «плоских тарифов», то эту программу для «Аэрофлота» на 2020 год утвердил Дмитрий Медведев. И уже 9 ноября начались продажи по зимнему расписанию. Говоря о Дальнем Востоке в целом, Александр Козлов озвучил, что макрорегион показал серьезный экономический рост. За пять лет прирост промышленного производства в ДФО составил 23 %, тогда как по России – 8,3%.

За 9 месяцев текущего года прирост индекса промышленного производства уже почти 7 %‚ а по России – 2,7 %. То есть темпы роста промышленности на Дальнем Востоке в 2 раза выше российских.