Иностранные туристы осваивают новые маршруты на юге Амурской области

В Амурской области продолжается работа по формированию территориальных центров притяжения туристов. На днях представители минэкономразвития региона побывали в Михайловском районе, который является перспективным направлением для включения в международные и внутренние туристические маршруты. Кроме сельской тематики, здесь возможно развитие краеведческого, культурно-познавательного, приключенческого, транзитного и других видов туризма.

Особенностью территории является наличие в селе Поярково международного пункта пропуска через государственную границу. В прошлом году с туристическими целями Михайловский район посетили менее 100 китайских путешественников. В этом году наблюдается заметный рост. С января через международный пункт пропуска Поярково в Амурскую область прибыло около 3 тысяч туристов из КНР.

Одной из причин значительного увеличения турпотока является повышение уровня осведомленности жителей соседних с Амурской областью провинций КНР о возможностях международного туризма. В ходе рабочей поездки обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры перехода Поярково – Сюнькэ, пишет Туристско-информационный центр региона.

В настоящее время китайских туристов на данном направлении официально принимают пять туроператоров. Прежде чем попасть на российскую землю, пассажиры преодолевают 18 километров по реке, такое расстояние разделяют пункты пропуска Поярково и Сюнькэ. С берега на автобусе туристов везут в здание, где проходит таможенный контроль. Для оформления пассажиров задействовано 4 кабины.

«То, в каких условиях туристы пересекают границу, формирует первые впечатления о нашем регионе и стране. Мы видим рост пассажиропотока, и наша общая задача создать комфортные условия для людей, пересекающих границу в обоих направлениях. Здесь есть вопросы по обустройству территории для комфортного ожидания туристов. Необходимо найти решения, чтобы люди могли хорошо себя чувствовать даже во время неблагоприятных погодных условий, а также имели возможность куда-то присесть, отдохнуть», – отметила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Еще один важный вопрос – обеспечение туристов насыщенной интересной программой. Поярково – одно из первых поселений Михайловского района. Населенный пункт основан в 1858 году и назван в честь землепроходца Василия Пояркова. На берегу Амура установлен памятник воеводе.

Историю района туристам рассказывают в местном музее. Объект пользуется большой популярностью у иностранцев. Гостей здесь встречают хлебом, солью, специально для иностранных групп проводят мастер-классы. Самый востребованный – изготовление обереговой куклы из ниток.

«Они с таким интересом воспринимают все, что касается русских традиций, заселения территории, быта крестьян. Очень любят фотографироваться в зале, где представлена русская изба. Женщинам мы выдаем полушалки, мужчинам – деревенские кепки с цветами. Обязательный атрибут – русский народный инструмент баян или гармонь. Показываем, как на ложках играть. Затем начинается чаепитие. Видели бы вы, как они блины пробуют, особенно дети. Непривычное блюдо для них. Сначала по кусочку маленькому откусывают, а потом, когда распробуют, не оторвешь. Заканчивается все хороводом. Мы деток наших тоже наряжаем и вместе все пляшем», – рассказала директор Поярковского районного краеведческого музея Елена Леонова.

Рядом с музеем расположен Приход праведного Иоанна Кронштадтского. Основан в 1996 году. Свой дом под служебное помещение пожертвовала жительница села Ульяна Молокова. Настоятель прихода священник иерей Сергий иностранцев у себя периодически тоже встречает. Китайцы любят вместе фотографироваться и часто просят позвонить в колокола.

Еще одной популярной местной достопримечательностью стала частная усадьба семьи Лановых, которые являются дальними родственниками известного актера Василия Ланового. Хозяева смастерили на участке мельницу, небольшой пруд. Желающих познакомиться с сельским укладом жизни принимают в основном летом, когда посетителей можно угостить свежими дарами домашнего огорода.

В селе ждут не только иностранных туристов. Одно из перспективных направлений – развитие внутреннего туризма. Кроме музея, уютного сельского парка и прихода в Поярково есть оборудованный спорткомплекс. А неподалеку расположен уникальный геологический объект, памятник природы сопка Шапка, где проводились археологические раскопки. Возвышенность имеет свою легенду и по-прежнему хранит много тайн.

Буквально несколько лет назад на Шапку активно возили школьников, студентов и местных жителей. Сейчас возвышенность является труднодоступным объектом для путешественников. Сопка расположена в пограничной зоне и добраться до нее можно только оформив специальное разрешение. Тем не менее, Шапка является привлекательным местом для любителей археологии и активного отдыха. В перспективе планируется рассмотреть возможность формирования туристического маршрута с посещением этого места.

Фото Туристско-информационного центра Амурской области