На таможнях в Благовещенске и Хэйхэ застряли люди из-за сломавшейся «пумы»

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 15:31



Амурчане не могут вернуться из Китая в Россию, а также выехать в Китай. На таможнях в Благовещенске и соседнем Хэйхэ задерживаются рейсы. По информации людей, обратившихся в Амур.инфо с этой проблемой, сломалась «пума».

«На таможнях коллапс, единственная пума ("скат"), которая могла в нынешних ледовых условиях перевозить пассажиров, сломалась. Тех, кто сам пытался попасть в Китай, распустили по домам, а несколько туристических групп остались ждать минимум до 14 часов. Обратно в Россию тоже не пускают. На китайской таможне тоже сидит наша группа, ждёт хотя бы одну "пуму"», – сообщил читатель Амур.инфо.

Как поясняется в инстаграм-аккаунте пассажирского порта «АмурАССО», сейчас специалисты готовят трассы для движения судов на воздушной подушке. Продажу билетов на «пумы» пока ограничили. О сломавшейся технике не сообщается.

«Уважаемые пассажиры! В связи со сложными гидро- и метеоусловиями c 15.11.2019 временно прекращена продажа билетов на международные рейсы Благовещенск – Хэйхэ – Благовещенск. В настоящее время ведутся работы по подготовке трасс для движения судов на воздушной подушке. По завершении данных работ и начала движения судов на воздушной подушке продажа билетов будет возобновлена. Приносим извинения за предоставленные неудобства», – пояснили в «АмурАССО».

Как сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области, на пограничной реке ухудшилась ледовая обстановка: на водной поверхности образовываются торосы, которые препятствуют движению судов.

Как уточнили в администрации ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», к перевозке пассажиров готово одно судно «Арктика», вместимостью 25 человек. Однако возможность передвижения судов на воздушной подушке по реке в данный момент отсутствует. Принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации.

Правительство Амурской области обратилось к перевозчику с рекомендацией приостановить продажу билетов. Это связано с необходимостью дозированного пропуска людей на посадку в «пумы».

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области рекомендует воздержаться от поездок, а также напоминает о необходимости уточнять фактическую ситуацию в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону в Благовещенске: 59-57-64.

Ранее Амур.инфо писало о проблемах с организацией переправы пассажиров. Тогда на таможне в Благовещенске людям в течение нескольких часов пришлось стоять в очереди к кассам. Билеты не продавали, о причинах задержки рейсов никто не сообщал. Выяснилось, что из-за плохих погодных условий ввели ограничение на продажу билетов на «пумы».