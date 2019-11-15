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15ноября
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сегодня, 13:44 5

В Благовещенске объявлен конкурс на проектирование и строительство центра «Трибуна Холл»

В Благовещенске объявлен конкурс на проектирование и строительство центра «Трибуна Холл»
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске 14 ноября был объявлен аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию городского центра «Трибуна Холл». Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 2 декабря. Начальная цена контракта – 2,15 миллиарда рублей.

Строительство городского центра «Трибуна Холл» начнется в июле 2020 года. Окончание строительства ожидается в июне 2023 года. Средства на создание проекта и возведение центра выделят из городского бюджета, сообщается в конкурсной документации.

По сути, в рамках реализации проекта будут построены два объекта – «Трибуна Холл» и «Детский центр». Площадь детского центра превысит 300 квадратных метров. Речь идет о строительстве здания и открытых игровых площадок. Площадь «Трибуны Холл» составит 5 692 квадратных метра.

Строить объект будут в две очереди. В рамках реализации этого проекта предусмотрено строительство сетей наружного освещения и благоустройство территории площади Ленина.

Как сообщало Амур.инфо, в 2020 году начнутся масштабные работы в центре Благовещенска. Площадь имени Ленина ждет реконструкция, а территорию «Золотой мили» начнут благоустраивать.

«Этим проектом у нас фактически появляется новая площадь для проведения городских праздников. И как раз крыша "Трибуны Холла" будет местом для просмотра этих праздников, потому что напротив будет расположена сцена. А в подтрибунном пространстве разместятся объекты сервиса, культурно-просветительский центр, музей российско-китайской дружбы, какие-то выставочные пространства», – говорил зампред регионального правительства Павел Матюхин в программе «Простые вопросы».

«Есть желающие коммерсанты построить "Трибуна Холл". Но мы не хотели бы его отдавать, потому что там, мне кажется, было бы очень правильно сделать музей российско-китайских отношений. Для нас это фишка, ее надо разыгрывать. Ни у кого в стране больше нет такой географии, как у нас. И как раз вот события 1945 года, когда освобождали мы, надо в этом музее показывать. Активно ищем по двум оставшимся участкам инвесторов, чтобы работы по ним были синхронизированы, и к концу 21 года они одновременно вводились в строй», – рассказывал о проекте глава региона Василий Орлов в июне 2019 года.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    4 часа назад

    я один пентуху из тропинок вижу в парке? Прекрасный парк. Храм лишний, филиалов ОАО РПЦ в городе достаточно.

  • Жэка

    Жэка
    4 часа назад

    О как! Еще один храм? Не дохрена ли их уже в Благовещенске? Что за ерунда?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 часа назад

    ну , отчебучьте минарет , или синагогу . :)

    Кто знает , когда уже набережную до Театральной откроют ?

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    brutal-death

    я один пентуху из тропинок вижу в парке? Прекрасный парк. Храм лишний, филиалов ОАО РПЦ в городе достаточно.



    Точно, в верхнем левом углу пентаграмма. Наверное для других оккультистов.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~"Трибуна Холл"



    А как это будет по-русски?

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