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Ветер до 14 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 16 ноября

Ветер до 14 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 16 ноября
Фото: Амур.инфо

16 ноября в Амурской области переменно облачно, по востоку ночью местами пройдет снег, днем слабый снег. Ветер подует с северо-запада со скоростью 2-7, ночью с усилением до 14 метров в секунду, днем – до 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 18...23, местами – 28...33. Днем будет 12...17, по северу местами – 19...24 градуса мороза.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится до 6...11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 18...20 градусов ниже нулевой отметки, днем – до 13...15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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