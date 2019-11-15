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15ноября
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сегодня, 13:43 0

Женщина проткнула мужчину каблуком во время эротических игр, и ее арестовали

Женщина проткнула мужчину каблуком во время эротических игр, и ее арестовали
Фото: Uwe Kern с сайта Pixabay

В США женщина во время интимных игр случайно ударила мужа каблуком. Об этом она рассказала на форуме в интернете.

Во время интимных игр женщина в порыве страсти проткнула возлюбленного каблуком. У него началось кровотечение, и пришлось вызывать скорую. Смущённая жена сказала медикам, что подралась с любимым. Те вызвали полицию, которая арестовала женщину по обвинению в насилии.

Пользователей заинтересовала ситуация, и они попросили написать подробности.

Позже она написала еще один пост. Когда женщина сделала неловкое движение и сильно ударила его каблуком в спину, у него начались сильные боли, а из раны пошла кровь.

«Скорая вызвала полицию, и меня арестовали за домашнее насилие, пока мой муж не был выписан из больницы и не смог убедить офицеров в том, что на самом деле произошло. Он был очень смущён, и полиция всё время повторяла ему, что мужчины тоже могут подвергаться жестокому обращению», – поделилась несчастная жена.

Туфли со сточенными каблуками офицеры всё-таки конфисковали и не собираются возвращать.

Мнения пользователей по поводу этой истории разделились. По мнению большинства, эта история слишком смешная, чтобы быть правдой. Однако некоторые комментаторы всё-таки вывели из рассказа определённую мораль.

«В заключение: неважно, насколько это будет стыдно, лучше всегда говорить правду. Как минимум в таком случае тебя не арестуют», – цитирует одного из комментаторов Life.

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#жизнь #юмор

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