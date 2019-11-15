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15ноября
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сегодня, 12:51 0

Главный инспектор МВД России Юрий Плющ проведет прием граждан в Циолковском

Главный инспектор МВД России Юрий Плющ проведет прием граждан в Циолковском
Фото: 25.мвд.рф

В Амурской области работает главный инспектор МВД России, полковник полиции Юрий Плющ. 20 ноября в Циолковском он проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Как сообщает управление МВД России по Амурской области, к Юрию Георгиевичу амурчане могут обратиться с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы отдела МВД России по ЗАТО Циолковский.

Прием граждан состоится в среду, 20 ноября, в 14:00 в ОМВД России по ЗАТО Циолковский, который находится по адресу: Циолковский, улица Сосновая, дом 204.

Записаться на прием можно по телефонам: (4162) 59-40-10, 59-40-53. Гражданину необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес проживания и содержание вопроса. При себе следует иметь документ, удостоверяющий личность.

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#закон #Циолковский

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