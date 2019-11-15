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15ноября
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сегодня, 12:36 0

Благовещенка лишилась денег, решив поучаствовать в фотосессии

Благовещенка лишилась денег, решив поучаствовать в фотосессии
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска Елена рассказала ИА «Амур.инфо», что столкнулась с проблемой. Девушка решила принять участие в фотосессии, внесла за это предоплату, но в итоге осталась ни с чем.

«Девушка-фотограф взяла у меня предоплату в размере 1 тысячи рублей. Мы должны были договориться о съемке. Она должна была состояться еще в позапрошлое воскресенье. Но съемки не было. Девушка накануне мне сообщила, что заболел видеограф и, к сожалению, съемка отменяется. Она спросила, буду ли я переносить на следующее воскресенье. Я согласилась (предоплату я внесла еще 29-го числа). Я начала ей писать перед воскресеньем, что мне нужен макияж и чтобы она уточнила, когда у нас будет съемка. Она читала, но игнорировала мои сообщения», – рассказывает Елена.

По ее словам, фотограф сообщила, что у нее украли мобильный телефон и банковскую карту. Поэтому она не может вернуть предоплату перечислением. Фотограф предложила передать денежные средства при личной встрече, но и этого не произошло. Исчерпав терпение, Елена обратилась в полицию.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству подтвердили, что поступило заявление по данному поводу. Заявление принято, проводится проверка.

Елена пояснила, что хочет предупредить других амурчан о том, чтобы они не вносили деньги в качестве предоплаты незнакомым людям.

Связаться с фотографом агентству не удалось: ее телефон оказался недоступен.

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