Василий Орлов рассказал, чем похожи ситуации в 26 школе и в строительном колледже

Фото: правительство Амурской области

«Надо сказать, что в последнее время у нас было сразу несколько похожих ситуаций. Первая ситуация – в 26-й школе. И они очень похожи между собой. Похожи тем, что причины этих конфликтов имеют одну и ту же почву – это причина так называемого буллинга, когда ребенок оказывается в некомфортной атмосфере, некомфортной обстановке и, как следствие, происходят такие ситуации, которая произошла у нас вчера. Это вопросы воспитания.

Я почему поднимаю этот вопрос именно на сессии законодательного собрания? Вы много работаете в территориях, вы в обязательном порядке посещаете образовательные учреждения. Я прошу вас обратить на этот вопрос самое пристальное внимание. Практика показывает, по примеру 26-й школы, что преподавательское сообщество и родители сами зачастую не хотят выносить сор из избы. Это, к сожалению, приводит к таким трагическим последствиям, которые у нас было вчера», – сказал губернатор.

Василий Орлов отметил, что после трагедии в колледже региону предстоит решить и вопросы технического характера.

«Что необходимо делать для того, чтобы эта ситуация не повторилась? Какие технические меры нужно предпринять, каким образом нужно отработать со службами, осуществляющими охрану в учебных заведениях, какие нужно специальные средства приобрести и установить в учебных учреждениях? Вы помните, что на августовской сессии мы с вами уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели. И средства пошли на 4 министерства – министерство здравоохранения, министерство образования, министерство спорта и министерство культуры.

Мы на второе чтение предусматривали еще порядка 100 миллионов рублей на следующий год. Думаю, этих средств будет недостаточно, ко второму чтению мы выйдем с понятными цифрами. Надеюсь, что вы нас поддержите», – прокомментировал губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате – один человек погиб, трое получили ранения.