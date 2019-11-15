Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:21 13

Василий Орлов рассказал, чем похожи ситуации в 26 школе и в строительном колледже

Василий Орлов рассказал, чем похожи ситуации в 26 школе и в строительном колледже
Фото: правительство Амурской области

Губернатор Амурской области 15 ноября на сессии Законодательного собрания обратился к депутатам. Он сравнил ситуацию в 26-й школе, где школьники не ходят на уроки из-за конфликта с одноклассником, с ситуацией в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Причина конфликтов – так называемый буллинг, считает глава региона.

«Надо сказать, что в последнее время у нас было сразу несколько похожих ситуаций. Первая ситуация – в 26-й школе. И они очень похожи между собой. Похожи тем, что причины этих конфликтов имеют одну и ту же почву – это причина так называемого буллинга, когда ребенок оказывается в некомфортной атмосфере, некомфортной обстановке и, как следствие, происходят такие ситуации, которая произошла у нас вчера. Это вопросы воспитания.

Я почему поднимаю этот вопрос именно на сессии законодательного собрания? Вы много работаете в территориях, вы в обязательном порядке посещаете образовательные учреждения. Я прошу вас обратить на этот вопрос самое пристальное внимание. Практика показывает, по примеру 26-й школы, что преподавательское сообщество и родители сами зачастую не хотят выносить сор из избы. Это, к сожалению, приводит к таким трагическим последствиям, которые у нас было вчера», – сказал губернатор.

Василий Орлов отметил, что после трагедии в колледже региону предстоит решить и вопросы технического характера.

«Что необходимо делать для того, чтобы эта ситуация не повторилась? Какие технические меры нужно предпринять, каким образом нужно отработать со службами, осуществляющими охрану в учебных заведениях, какие нужно специальные средства приобрести и установить в учебных учреждениях? Вы помните, что на августовской сессии мы с вами уточнили бюджет на 80 миллионов рублей как раз на эти цели. И средства пошли на 4 министерства – министерство здравоохранения, министерство образования, министерство спорта и министерство культуры.

Мы на второе чтение предусматривали еще порядка 100 миллионов рублей на следующий год. Думаю, этих средств будет недостаточно, ко второму чтению мы выйдем с понятными цифрами. Надеюсь, что вы нас поддержите», – прокомментировал губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате – один человек погиб, трое получили ранения.

Просмотров всего: 1845

#губернатор #дети #криминал #образование

распечатать


В России и мире

Подросток вытащил сестру из пасти крокодила и спас ей жизнь
Общество 1

В 2020 году ДВФУ не примет желающих стать учителями

Происшествия 2

В Благовещенске пенсионер на «лексусе» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Культура 1

Амурский театр драмы прочитает зрителям историю о том, как исцелять недолюбленных
Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Зулуленд

    Зулуленд
    54 минуты назад

    образование перестало нести функцию воспитания-за такие мизерные зарплаты никто из нормальных идти работать не хочет

  • Зулуленд

    Зулуленд
    50 минут назад

    надо возвращать СССР-там обстановка в обществе была нормальная

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Зулуленд

    надо возвращать СССР-там обстановка в обществе была нормальная



    СССР не вернуть!



    Но систему воспитания надо менять - это однозначно!



    К сожалению, наша власть пытается решить проблемы воспитания тупыми запретами, что даёт обратный эффект.



  • Альтер

    Альтер
    36 минут назад

    Ну вопрос то кроме конморта или дискомфорта в роли и месте таких учреждений-как министерство образования области и управления образования города

    что этими учреждениями делается для того, чтобы был комфорт и были провилактические мероприятия предупреждающие подобного рода ситуации?

    ну что конкретно делается-пусть назовут ТЕ МЕРОПРИЯТИЯ которые проводятся этими учреждениями на которых возложена в силу закона и положений ЭТА ФУНКЦИЯ?

    То есть что делает исполнительная и местная власть для ЭТОГО?

    Есть ли данные о детях, кто из какой семьи, кто конфликтный кто нет, какие мероприятия воспитатеьного харктеа провдит учреждение в случае длящихся конфликтов, как это контролирует управление образования и министерство?

    были ли жалобы (к примеру по 26 школе ОНИ БЫЛИ)-тогда почему на НИХ не реагировали или как решили вопросы с жалобами или надо было ждать чтобы все объявили бойкот ситуация вышла из под контроля а потом мчатся и решать?

  • Альтер

    Альтер
    33 минуты назад

    Рассказать о "похожести" ситуаций это СНЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответсвенность с себя и своих подчиненных

    Не надо рассказывать о похожести надо работать чтобы не было причин

    Мало ли кто где себя чувствует некомфортно-что везде должно заканчиваться стрельбой?

    Что делаете для комфорта и что делаете для того, чтобы не было такого?

    как предотвращаете ситуация вы во власти?

  • Альтер

    Альтер
    32 минуты назад

    Точнее что ДЕЛАЛИ (щас то делать будете понятное дело)

  • ay

    ay
    30 минут назад

    В переводе на русский, причина травли - это травля. Логично. Чего уж там? Масло масленное. Нет уж, причина - отсутствие контроля за бойцовскими клубами, причина в хреновых трененрах растящих костоломов, причина в прощении мелких проступков - тогда дитятки, чувствуя безнаказанность, преращаются в чудовищ. Ещё масса причин, которые устанешь перечислять. Вопрос-то риторический.

  • Альтер

    Альтер
    26 минут назад

    Согласен

    Мы, когда тренировались боевым видам, нам говорили-не дай Бог если ты применишь что то на улице-говорили тренеры, говорили даже когда все это было подпольно.

    А сейчас кто что говорит?

    Как бить учат (при чем не себе подобных, а тех кто НЕ тренируется) а вот воспитанием БОЙЦА и его моральными качествами никто не занимается

    Раньше выгоняли из секции и фиг куда попадешь когда ввылетел от одного тренера

    а сейчас как?

    кто вообще контролирует все это?

    И это не риторический вопрос-это вопрос довольно таки предметный и решаемый в принципе (при желании)

    СИСТЕМНО надо вопросы решать СИСТЕМНО

  • 028rus

    028rus
    23 минуты назад

    Да никто делать ничего не будет стрелочников накажут выговором а через пару недель всё вернётся на прежние места

  • Ксения Г

    Ксения Г
    22 минуты назад

    Все только говорят. А сделать что-то наша власть может? Вот в 26 школе конфликт до сих пор не решен. Почему хулиган не поставлен на учет? Не проведена оценка психического состояния ребенка? В конце концов не переведен на домашнее обучение? Мой ребенок тоже учится в 26 школе и меня беспокоит эта ситуация.

  • Отец

    Отец
    18 минут назад

    Очередное ниочем от губернатора

  • Альтер

    Альтер
    15 минут назад

    Ксения Г

    Все только говорят. А сделать что-то наша власть может? Вот в 26 школе конфликт до сих пор не решен. Почему хулиган не поставлен на учет? Не проведена оценка психического состояния ребенка? В конце концов не переведен на домашнее обучение? Мой ребенок тоже учится в 26 школе и меня беспокоит эта ситуация.



    Потому что папа крутой))))) Папе все фиолетово

  • Альтер

    Альтер
    14 минут назад

    Отец

    Очередное ниочем от губернатора



    Не просто ни о чем-это ж бред сравнивать ситуацию в 26 школе и училище

    бред по всем параметрам

    одно только там объединяет и там и там ДЕТИ

Показать все (13) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь