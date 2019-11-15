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15ноября
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Во Владивостоке накрыли нелегальный цех по переработке краба (фото)

Во Владивостоке накрыли нелегальный цех по переработке краба (фото)

Сотрудники ПУ ФСБ России по Приморскому краю пресекли во Владивостоке деятельность цеха по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов. Общий вес обнаруженного в нем краба и крабовой продукции превысил 300 килограммов.

Нелегальное производство было организовано в одном из помещений на территории стоянки катеров. В боксе размещались морозильные лари с готовой продукцией, чан для варки, крабовые ловушки, большое количество тары, а также оборудование для хранения и транспортировки водных биоресурсов. В бассейнах со свежей морской водой и системой аэрации находилось более 150 особей живого краба разных видов.

По предварительной оценке, ущерб, причиненный государству, составил более чем 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Живого краба, признанного жизнеспособным, вернули в естественную среду обитания.

Организатор производства не смог предоставить документов, подтверждающих законность происхождения морепродукции. По данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Приморскому краю

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Зулуленд

    Зулуленд
    37 минут назад

    по фиг-всё равно до народа этот краб не дойдёт

  • inoy

    inoy
    34 минуты назад

    Кожемяке воду мутят)))

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