Во Владивостоке накрыли нелегальный цех по переработке краба (фото)

Сотрудники ПУ ФСБ России по Приморскому краю пресекли во Владивостоке деятельность цеха по переработке незаконно добытых водных биологических ресурсов. Общий вес обнаруженного в нем краба и крабовой продукции превысил 300 килограммов.

Нелегальное производство было организовано в одном из помещений на территории стоянки катеров. В боксе размещались морозильные лари с готовой продукцией, чан для варки, крабовые ловушки, большое количество тары, а также оборудование для хранения и транспортировки водных биоресурсов. В бассейнах со свежей морской водой и системой аэрации находилось более 150 особей живого краба разных видов.

По предварительной оценке, ущерб, причиненный государству, составил более чем 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Живого краба, признанного жизнеспособным, вернули в естественную среду обитания.

Организатор производства не смог предоставить документов, подтверждающих законность происхождения морепродукции. По данному факту проводится разбирательство, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Приморскому краю.

Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Приморскому краю