Неизвестные звонили родным пострадавших, представляясь правоохранителями
На внеочередном заседании антитеррористической комиссии, посвященном трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ, выступил заместитель начальника управления ФСБ России по Амурской области. Он сообщил о том, что после ЧП неизвестные звонили родственникам пострадавших, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, чтобы получить комментарий о личности стрелявшего.
Управление ФСБ поручило областному министерству образования предупредить преподавателей учебного заведения, близких и родственников пострадавших о возможном поступлении подобных звонков.
Заместитель начальника управления ФСБ по Амурской области Алексей Монахов отметил, что к стрельбе в колледже привели непрофессиональные действия частного охранного предприятия. С 15 ноября в ЧОПы, которые обслуживают образовательные учреждения, должны предоставить их руководству подтвержденные Росгвардией документы с разрешением на свою деятельность.
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