Неизвестные звонили родным пострадавших, представляясь правоохранителями

Управление ФСБ поручило областному министерству образования предупредить преподавателей учебного заведения, близких и родственников пострадавших о возможном поступлении подобных звонков.

Заместитель начальника управления ФСБ по Амурской области Алексей Монахов отметил, что к стрельбе в колледже привели непрофессиональные действия частного охранного предприятия. С 15 ноября в ЧОПы, которые обслуживают образовательные учреждения, должны предоставить их руководству подтвержденные Росгвардией документы с разрешением на свою деятельность.