Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:41 2

Неизвестные звонили родным пострадавших, представляясь правоохранителями

Неизвестные звонили родным пострадавших, представляясь правоохранителями

На внеочередном заседании антитеррористической комиссии, посвященном трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ, выступил заместитель начальника управления ФСБ России по Амурской области. Он сообщил о том, что после ЧП неизвестные звонили родственникам пострадавших, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, чтобы получить комментарий о личности стрелявшего.

Управление ФСБ поручило областному министерству образования предупредить преподавателей учебного заведения, близких и родственников пострадавших о возможном поступлении подобных звонков.

Заместитель начальника управления ФСБ по Амурской области Алексей Монахов отметил, что к стрельбе в колледже привели непрофессиональные действия частного охранного предприятия. С 15 ноября в ЧОПы, которые обслуживают образовательные учреждения, должны предоставить их руководству подтвержденные Росгвардией документы с разрешением на свою деятельность.

Просмотров всего: 4654

#Альфа ТВ #происшествия

распечатать


Общество

Мальчики уходят в плавание: Альфа ТВ показывает архивные кадры Амурской флотилии (видео)
Происшествия

Делегация амурских учебных заведений застряла в Китае

Общество 5

В образовательных учреждениях Приамурья создадут службу, решающую проблемы в детских коллективах
В России и мире

Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли мертвой в канаве
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    4 часа назад

    Ну даже не знаю что и сказать, уж коли ФСБ не может определить номер с какого звонили и выяснить, кто это делал, то вообще о чем говорить.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад



    ~~Полный комментарий ФСБ о ЧП в материале Альфа ТВ.



    Уважаемая АмурИнфа, пожалуйста, публикуйте полный текст новости!

    Ибо не все ваши читатели имеют технические возможности быть ещё и зрителями, и слушателями!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь