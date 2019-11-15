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15ноября
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сегодня, 11:43 0

Подросток вытащил сестру из пасти крокодила и спас ей жизнь

Подросток вытащил сестру из пасти крокодила и спас ей жизнь
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В филиппинской провинции Палаван 15-летний подросток спас сестру от смерти. Девочка оказалась в пасти крокодила.

8 ноября на 12-летнюю Хаину Лизу Хосе Хаби (Haina Lisa Jose Habi) напал четырехметровый крокодил, когда она переходила по мосту ручей. Животное вцепилось зубами в правую ногу девочки и попыталось стащить ее в воду. Крики Хаины услышал ее старший брат, который уже перешел на другой берег. Парень не растерялся и начал кидать камни в крокодила. Ему удалось отбить сестру у крокодила и вызвать подмогу.

Девочку госпитализировали с глубокой раной. Врачи сделали все необходимое, чтобы сохранить ногу.

«Крокодил был огромным, куда больше меня. Мне было так страшно, я кричала и плакала от ужаса. Я видела его зубы прямо перед собой», – рассказала девочка полицейским.

Сейчас правоохранители разыскивают крокодила, так как опасаются, что он может напасть на кого-нибудь еще. Пока животное находится в водоеме, местных жителей попросили воздержаться от походов через ручей, пишет «Лента.ру».

В июне подросток смог отбить семилетнего младшего брата от леопарда. Дети гостили на ферме у бабушки.

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#дети #происшествия

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