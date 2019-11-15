Ведущий юрист Центра защиты прав СМИ: нам приходится поддерживать журналиста не только юридически, но и морально

7 ноября в Благовещенске прошел семинар для журналистов по вопросам, связанным с правовыми рисками при распространении информации в СМИ и в интернете. Его провела директор и ведущий юрист Центра защиты прав СМИ, международный эксперт в области медиаправа Галина Арапова. О том, как сегодня работает закон о СМИ и как в разных ситуациях юристы защищают журналистов и помогают им, она рассказала в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске».

Центр защиты прав СМИ рассказывает журналистам, как они должны работать, учитывая новые реалии, новое законодательство, как писать, чтобы на них в суд не подали, что необходимо делать, чтобы раскрыть тему по общественно значимому вопросу и не нарушить требования закона о СМИ.

«Надо сказать, что власти сделали довольно много, чтобы покусать этот закон. Я являюсь одним из авторов научно-практического комментария к закону о СМИ. (...) Он является очень хорошим образцом закона, регулирующего работу прессы и профессиональные права и обязанности журналистов, в том числе предоставляющего журналистам определенные гарантии».

Авторы закона, говорит Галина Арапова, прописали его с учетом очень хороших европейских законов. Там заложены некоторые позиции из практики Европейского суда, «который гарантирует право на свободу слова, право выражать свое мнение, право защищать свой источник информации и так далее».

В начале 2000-х в этот закон стали вносить поправки. Позже их стало больше. «Каждое изменение нас очень сильно нервирует, потому что закон перестал быть такой священной коровой, и он все меньше и меньше предоставляет гарантии журналистам», – отмечает юрист.

В этом законе есть одна важная вещь, продолжает Арапова. Это возможность хранить профессиональную тайну – источник информации. В противном случае «пресса не будет защищена, она не сможет проводить журналистские расследования, журналисты потеряют доверие, источники не будут предоставлять журналистам информацию. Это международный стандарт, который активно защищается Европейским судом. Журналист обязан иметь четкие, надежные гарантии, чтобы источник информации был в конфиденциальности, если сам источник об этом попросил. В нашем законе эта гарантия есть, и только суд может потребовать от журналиста раскрыть этот источник. И надо сказать, это работает».

Далее юрист говорит о статье 57 закона о СМИ, которую пытались исключить. В ней перечислены случаи, «когда журналист освобождается от ответственности, и мы активно этой статьей пользуемся, когда защищаем журналистов. Если вы, например, цитируете какого-нибудь чиновника на пресс-конференции или на официальном выступлении, который что-то сказал, может быть, не подумав, или ссылается на какие-то факты и у вас нет возможности перепроверить эти факты (у него есть доступ к информации, а у вас нет), то вы не должны нести ответственность. Это тоже несколько раз пытались убрать из закона».

Но Галина Арапова отметила, что все-таки закон кастрировали не до конца. «Важные позиции там остались, мы за них очень держимся. И журналисты должны держаться, потому что это последний, пожалуй, бастион для них», отметила она.

«Я занимаюсь этим 25 лет, и за 25 лет мы видим четкие тенденции, что журналистам становится сложнее работать и распространять информацию по тем или иным вопросам, особенно вопросам непопулярным, когда есть критика. Я вам честно скажу, мы видим не только то, что меняется законодательство к более жесткому формату, мы видим, как меняется судебная практика». Если 10 лет больше 95 % исков к редакциям СМИ, юристы выигрывали, потому что была возможность спорить в суде на равных: «Судьи тебя слушали и применяли принципы международных стандартов, в том числе Европейского суда. Например, в том, что чиновники должны проявлять большую терпимость к критике их деятельности, потому что они публичные фигуры, и журналист имеет право выражать свое мнение и так далее. Сейчас это уходит в сторону».

Сейчас, отмечает ведущий юрист Центра защиты прав СМИ, полномочия Роскомнадзора становятся все шире. «Поэтому стало сложнее защищать журналистов, стало сложнее поддерживать в журналистах веру в то, что мы не напрасно свой хлеб жуем. (...) Поэтому нам приходится быть оптимистами и поддерживать журналиста, в том числе не только юридически, но и морально, потому что такие сейчас времена», – объяснила она.

Далее юрист рассказала о новых ограничениях в работе журналистов, когда « про это нельзя писать, про то нельзя говорить. (...) Нельзя писать о методах и причинах суицида, только можно говорить общими словами – покончил жизнь самоубийством. А почему он покончил? Что случилось? (...) Все нельзя. Нельзя писать про детей – жертв преступления. А как тогда писать о потерянном ребенке? (...)».

«Очень много норм, которые сформулированы, как мы говорим, резиново. Совершенно непонятно, что имеется в виду, поэтому можно подвести, что угодно: оскорбление чувств верующих, оскорбление органов власти, тот же самый суицид, еще какие-то ограничения. Формулировки настолько широки, что при необходимости, при желании можно возбудить дело на любое СМИ, можно просто задавить любое СМИ административками», – продолжает она.

Количество административных наказаний увеличилось в разы – «тысячами, просто тысячами». «Это достаточно сложная ситуация с привлечением редакции журналистов и главных редакторов к административной ответственности за каждую мелочь, причем во многих случаях совершенно не требующую вмешательства государства и каких-то ограничений. Это ставит прессу в очень нервную ситуацию, потому что уже не знаешь, про что можно сказать, чтобы на твою реакцию не наложили штраф в 100, 500 тысяч, в миллион», – сетует юрист.

Далее Галина Арапова рассказывает о делах, которые они вели и ведут и в которых защищают журналистов и блогеров (Светлана Прокопьева, Владислав Синицын, Руслан Соколовский, Сергей Лежнев и другие) отстаивая их честь и достоинство в самых высоких инстанциях вплоть до Европейского суда по правам человека.

Аудио- и текстовая версии интервью с ведущим юристом Центра защиты прав СМИ Галиной Араповой на сайте Амур.инфо.