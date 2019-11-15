В 2020 году ДВФУ не примет желающих стать учителями

Дальневосточный федеральный университет не будет набирать абитуриентов, желающих стать учителями истории, биологии, географии, физики, физкультуры. В пресс-службе вуза сообщили, что набор не был объявлен из-за того, что Минобрнауки выделило в два раза меньше мест.

Как следует из документов о плане приема на 2020–2021 год, в Школе педагогики остаются всего пять направлений, в основном лингвистических – английский и немецкий языки, китайский и английский языки, начальное образование и английский язык, русский язык и литература. Единственное негуманитарное направление – математика и информатика. На каждой специальности от 20 до 25 бюджетных мест и по 10 договорных, сообщает VL.ru.

В 2019 году этот перечень был заметно больше. В оптимизированном списке нет пяти направлений: психолого-педагогическое образование, история и география, история и обществознание, физика и информатика, английский и корейский языки. В 2018-м были направления: дошкольное образование, мировая художественная культура, а начальному образованию обучали отдельно, без английского языка.

В ДВФУ отметили, что набор на историю, обществознание, химию, физику, биологию, географию и физкультуру в Школе педагогики не был объявлен из-за того, что Министерство науки и высшего образования выделило мало мест.

«Все бюджетное финансирование образовательных программ распределяется Министерством науки и высшего образования. В большинстве регионов обучение будущих школьных учителей дофинансируется из средств региональных бюджетов, однако в Приморском крае такой практики нет, – отмечают в пресс-службе вуза. – Заказ из федерального бюджета на обучение педагогов в ДВФУ в 2020 году существенно снизился. Например, для обучения в филиале в Уссурийске мы получили 111 мест, хотя для приема в 2019 году нам было выделено 220 мест. Аналогичное падение количества бюджетных мест произошло со многими университетами по разным направлениям подготовки. В частности, поэтому Министерство науки и высшего образования в настоящий момент перерабатывает методику распределения бюджетных мест. В связи с этим ДВФУ не планирует сокращение количества преподавателей педагогических кафедр, сохраняя соотношение преподавателей к студентам 1:9 (при норме по России 1:12) и финансируя их из собственных средств до распределения бюджетных мест в 2020 году по новой методике Минобрнауки».

Помимо программ бакалавриата и специалитета, в 2020 году ДВФУ также объявит набор в магистратуру. В Уссурийске это «Современные подходы к преподаванию истории и обществознания в школе», «Преподавание русского языка в контексте современной науки и образования», «Технология обучения и воспитание в физической культуре и спорте».

В университете на Русском в 2020 году степень магистра можно будет получить по программам «Преподавание математики в школе», «Преподавание естественно-научных предметов в школе», «Психология в образовании» и «Комплексная реабилитация лиц с речевыми и коммуникативными нарушениями (дефектология)».