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15ноября
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сегодня, 10:49 0

Двое из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже находятся в тяжелом состоянии

Двое из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже находятся в тяжелом состоянии
Фото: amur.info

В Благовещенске врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате стрельбы в аудитории Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», были ранены трое парней.

«В детской областной клинической больнице находятся двое 17-летних пациентов, которых доставили с места происшествия. Оба прооперированы, находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Один из парней находится в отделении детской политравмы, второй – в реанимационном отделении, в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированы, выполняется весь спектр медицинских обследований и лечение. Угрозы для их жизни на данный момент мы не видим», – прокомментировал главный врач Амурской областной клинической больницы Руслан Белоус.

Третий пострадавший, 20-летний молодой человек, находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы. В четверг, 14 ноября, его прооперировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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#здоровье #происшествия

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