Двое из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже находятся в тяжелом состоянии

«В детской областной клинической больнице находятся двое 17-летних пациентов, которых доставили с места происшествия. Оба прооперированы, находятся в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Один из парней находится в отделении детской политравмы, второй – в реанимационном отделении, в тяжелом состоянии. Оба пациента компенсированы, выполняется весь спектр медицинских обследований и лечение. Угрозы для их жизни на данный момент мы не видим», – прокомментировал главный врач Амурской областной клинической больницы Руслан Белоус.

Третий пострадавший, 20-летний молодой человек, находится в реанимации Благовещенской городской клинической больницы. В четверг, 14 ноября, его прооперировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.