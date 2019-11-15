До конца года в Приамурье обеспечат жильем 170 детей-сирот и благоустроят 42 двора

На заседании с участием руководителей министерств правительства Амурской области озвучили итоги деятельности исполнительных органов власти региона за девять месяцев 2019 года. Также были озвучены планы до конца текущего года.

«В прошлом году по итогам оценки деятельности исполнительных органов власти Амурская область заняла 12 место среди всех субъектов России и получила дополнительную грантовую поддержку. В этом году задача не менее амбициозная – остаться в числе регионов-лидеров, но для этого необходимо достичь всех целей, которые были поставлены в начале года», – отметила первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина.

На сегодняшний день полностью выполнен план по ликвидации несанкционированных свалок ТКО в границах городов, темпу роста налоговых и неналоговых доходов, а также предупреждению ущерба от лесных пожаров в Приамурье. Это позволило региональному министерству финансов, министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также министерству природных ресурсов достичь годового значения по всем показателям. Об этом рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Оксана Кукшенева.

Вместе с тем ряду министерств областного правительства до конца года предстоит выполнить несколько важных задач.

Так, с целью повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, в Амурской области откроются 3 новых детских сада: в Белогорске на 170 малышей, в Благовещенске и селе Усть-Ивановка на 120 детей каждый. Создание дополнительных мест для дошкольников стало возможным в рамках национального проекта «Демография».

В министерстве социальной защиты большое значение придают обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца декабря все 170 человек получат благоустроенное жилье, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития. На эти цели по региональной программе в этом году выделено более 194 миллионов рублей.

Не останется без внимания вопрос благоустройства дворовых территорий в Приамурье. Министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев рассказал, что к сдаче практически готовы 42 освещенных и оборудованных для отдыха граждан жилых двора. К 20 декабря все работы будут завершены. Благоустроят также и общественные территории в нескольких населенных пунктах региона.

До конца года в Благовещенске также начнет работу кардиологический дистанционный консультативный центр на базе регионального сосудистого центра в Амурской областной клинической больнице. В министерстве здравоохранения Приамурья отметили, что это не единственный подобный центр, который откроет свои двери в ближайшее время. Сейчас на стадии завершения ведутся работы по оснащению второго регионального сосудистого центра в городе Зея.

Оценка деятельности исполнительных органов государственной власти проводится ежеквартально в соответствии с показателями, определенными в указах президента РФ, соглашениях правительства области с федеральными органами государственной власти, а также показателями уровня социально-экономического развития региона.