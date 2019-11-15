В Благовещенске пенсионер на «лексусе» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

В Благовещенске при столкновении автомобилей на нерегулируемом перекрестке пострадали двое взрослых и один ребенок. Это случилось в четверг, 14 ноября, в 19:32 на Октябрьской – Лазо.

По данным ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», водитель 1952 года рождения, управлявший Lexus GX 470, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Honda Partner, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения пострадали три человека, все из «хонды». Это водитель 1991 года рождения, и два пассажира, один из которых – ребенок 2016 года рождения. Как отмечают автоинспекторы, ребенка перевозили в автокресле, что позволило уберечь его от серьезных травм.