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Благовещенскую трагедию сравнивают с бойней в Керчи, после которой ряд мер так и не приняли

Благовещенскую трагедию сравнивают с бойней в Керчи, после которой ряд мер так и не приняли

Случившееся 14 ноября происшествие в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, где 19-летний студент Даниил Засорин убил одного учащегося, тяжело ранил троих, а затем совершил суицид, сравнивают с керченской трагедией. После того массового убийства собирались принять меры, чтобы подобное не повторилось, но мало что изменилось.

17 октября 2018 года, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал в учебном заведении самодельную бомбу и открыл по людям огонь из легально купленного помпового ружья. Погибли 20 человек – студенты и сотрудники колледжа. Еще 67 человек пострадали.

Схожесть происшествия в Благовещенске с керченской трагедией отметила уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева. «Наверняка есть параллель с керченской трагедией. Общий момент этих происшествий – это большой конфликт между сверстниками. И они (Росляков и Засорин – Прим. ред.) подумали, что решить свои проблемы можно таким ужасным образом», – заявила она в комментарии РИА Крым.

В то же время омбудсмен уточнила, что на данный момент трудно говорить о конкретных причинах происшествия в Амурской области. «В причинах трагедии будут разбираться следственные органы. Конечно, это ужасная ситуация, мы все в шоке. Сейчас трудно говорить о причинах, но главный вывод есть – мы перестали воспитывать детей, сейчас этим занимается интернет», – сказала Хащева.

Между тем после массового убийства в Керчи власти предлагали разные законодательные запреты и ограничения, которые были призваны предотвратить подобные случаи. Никакие из этих мер так и не были реализованы, пишет Meduza.

Так, через два дня после нападения в Керчи Росгвардия предложила ужесточить режим хранения оружия: при любом переезде (даже без смены регистрации по паспорту) владелец должен в течение трех дней уведомить об этом местное подразделение ведомства, чтобы оно могло проверить, как теперь хранится оружие. И одновременно упростить перевозку оружия самолетами. В результате перевозку оружия в самолете упростили, а требование уведомлять о новом месте хранения оружия из проекта постановления правительства убрали.

Также за последний год были заявлены как минимум три инициативы поправок к закону «Об оружии», главная цель которых – повысить возраст покупки гладкоствольного оружия для самообороны и охотничьего оружия с 18 лет до 21 года.

На оба внесенных в Госдуму документа правительство ответило, что повышение возраста «приведет к ограничению трудовых прав граждан в возрасте от 18 до 21 года, которые не смогут заниматься трудовой деятельностью, предполагающей ношение и использование оружия». Также пострадают подростки, занимающиеся стрелковым спортом. Ни один из законопроектов не прошел даже первое чтение.

После убийства в Благовещенске глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что сейчас вопрос о повышении возраста покупки оружия не стоит.

Таким образом, закон «Об оружии» за год после стрельбы в Керчи не изменился (за исключением незначительных деталей). Более того, уже есть законопроект, который разрешит передавать оружие на время охоты детям с 16 лет (сейчас покупка с 16 лет возможна только в отдельных регионах).

Одновременно с повышением возраста продажи оружия парламент Татарстана предложил ужесточить административное наказание для тех, кто в состоянии опьянения носит с собой оружие. Из соответствующей статьи КоАП предложили убрать наказание в виде штрафа, оставив только одну санкцию – лишение права на покупку или ношение оружия на срок 1-2 года с возможной конфискацией оружия и патронов.

Законопроект также лежит в Госдуме без движения, поскольку правительство посчитало, что штраф «способствует предупреждению повторных и более серьезных правонарушений в сфере оборота оружия», а лишение лицензии на оружие – слишком жестокая санкция.

После массового убийства в Керчи президент Владимир Путин на церемонии назначения офицеров сказал, обращаясь к Росгвардии: «Необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия». Через полтора месяца глава ведомства Виктор Золотов отчитался, что комплекс мер уже предложен президенту, но что это за меры, неизвестно до сих пор. «Новая газета» узнала, что предлагалось, например, обязать владельцев оружия отчитываться об отсутствии медицинских противопоказаний (приносить справку) не раз в пять лет, а раз в год. Но предложения Росгвардии спустя год так и не опубликованы и тем более не внесены в Госдуму. По информации «Новой газеты», от ужесточения режима медосмотров пока решили отказаться.

В ноябре 2018 года в «Единой России» предложили обсудить передачу охраны всех российских школ в ведение Росгвардии. Это предложение так и не было оформлено в виде законопроекта.

Однако Росгвардия ограничилась проверками охраны в школах, которые обычно проходят не реже двух раз в год. Год спустя в Минпросвещения рассказали, что инициатива требует дополнительной проработки.

После случившегося в Благовещенске в Госдуме предложили ужесточить требования к частным охранным предприятиям. Опять же с участием Росгвардии.

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#стрельба в колледже #российская власть

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Геннадий Онищенко заявил о факторах, приведших к стрельбе в благовещенском колледже
Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    3 часа назад

    снова пошумят и забудут до очередного случая

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    ничего похожего с керчью

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    бытовуха

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Главная мера, и действенная мера которую я увидел в Питере по итогам взрыва в метро, это то, что службы охраны начали по настоящему работать, а не торчать в бытовиках и сторожках. Охрана должна стоять на входе и встречать каждого. Именно стоять, а не сидеть и не лежать и не торчать в телефонах и сканвордах. Удивительно простая вещь, к которой до сих пор не пришли , не смотря на столько жертв. Отберите у охраны , телефоны, газеты и стулья на которых они спят. Заставьте их работать.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    alex 3

    Главная мера, и действенная мера которую я увидел в Питере по итогам взрыва в метро, это то, что службы охраны начали по настоящему работать, а не торчать в бытовиках и сторожках. Охрана должна стоять на входе и встречать каждого. Именно стоять, а не сидеть и не лежать и не торчать в телефонах и сканвордах. Удивительно простая вещь, к которой до сих пор не пришли , не смотря на столько жертв. Отберите у охраны , телефоны, газеты и стулья на которых они спят. Заставьте их работать.



    Тогда и платить нужно больше. На данный момент зарплата на уровне сторожа, а не охранника.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Психологам надо работать, выявлять склонных хвататься за ружьё людей.

    Психиатрам при медосмотре более серьезно относится к тем, кто проходит медосмотр в связи с получением разрешения на ношение оружия.

    Люди стали неуравновешенные, некоторых никакая Росгвардия не остановит.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Noir
    alex 3

    Главная мера, и действенная мера которую я увидел в Питере по итогам взрыва в метро, это то, что службы охраны начали по настоящему работать, а не торчать в бытовиках и сторожках. Охрана должна стоять на входе и встречать каждого. Именно стоять, а не сидеть и не лежать и не торчать в телефонах и сканвордах. Удивительно простая вещь, к которой до сих пор не пришли , не смотря на столько жертв. Отберите у охраны , телефоны, газеты и стулья на которых они спят. Заставьте их работать.



    Тогда и платить нужно больше. На данный момент зарплата на уровне сторожа, а не охранника.
    а я уверен, что деньги на охрану уходят не малые, и они все оседают в карманах боссов, а на работу простыми охранниками за копейки идут, сами знаете кто . И как работают, тоже видим. Вот одна из сторон системной проблемы.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    О, Любовь Сергеевна то прокомментировала-молодец, типа отреагировала-есть мол у нас институт представителя по правам человека

    Ну а что же Вы лично ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА не хотите на местном уровне поднять вопрос (и самое главное РЕШАТЬ его предметно) по вопросу воспитательной работы в учебных заведениях?

    не подумать ЛИ ВАМ о том, что нужно изменить СИСТЕМНО в вопросе контроля подобного рода ситуаций, когда учащиеся в плане конфликтных ситуаций отданы сами себе?

    Почему не спросить с управления образования КАКИМ образом ВООБЩЕ решается вопрос на уровне заведений, в чем роль и работа министерства образования области и управления образования города?

    Почему, к примеру, в 26 школе пока целый класс не объявил бойкот ничего не взлетело на уровне разбирательства (а то что в той же школе БЫЛ конфликт когда ДЕТИ пинали щенка и запинали ДО СМЕРТИ) и когда папа мальчика на которого писали жалобы много раз просто беспредельничает

    что же ВЫ не поднимаете ЭТИ вопросы?

    Или повесили ЗАМКИ на детские сады и решили проблемы?

    кстати по правилам противопожарной безопасности НЕЛЬЗЯ вешать на замки все ворота и входы-как быть?

    Пожара ждать чтобы другие директивы стали актуальными (не дай Бог конечно же)

    Лучше бы вообще не комментировали ситуацию-лучше бы РАБОТАЛИ в ЭТОМ направлении

    Хватит посиделками заниматься

    А что ВЫ сделали за ГОДЫ нахождения вас в вашем кресле для решения ЭТИХ проблем озвучьте если не трудно?

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