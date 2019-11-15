Хранить ли квитанции за квартплату, если платите онлайн: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

В Германии разгорается «тюремный кризис»; скульптор Зураб Церетели должен в казну 55 миллионов рублей; в Японии женщинам запрещают носить очки. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

О странном, на мой непросвещенный взгляд, законопроекте министерства транспорта рассказывает сегодня «Российская газета». Согласно минтранспортской инициативе, убийцы, насильники, террористы и прочие опасные преступники лишатся права перевозить людей. То есть им запретят работать таксистами и водителями пассажирских автобусов. С одной стороны, казалось бы, правильно: сядешь в машину, а тебя это… того… Не убьют, так против воли используют. Но с другой-то стороны, все те, кого я назвал, должны сидеть в тюрьме, а не работать таксистами. Ну, как-то так.

Также в номере

Еще в главной газете страны пишут о проблеме, с которой столкнулись власти Германии: в этой стране разгорается «тюремный кризис» – уже некуда сажать преступников. Поэтому ребром встал вопрос: строить новые тюрьмы или сокращать число заключенных? А если сокращать, то как? Надо отметить, что помещения для отбывающих срок – это вполне комфортабельные комнаты, единственное, пожалуй, отличие – это решетки на окнах. И кормят вполне прилично. Так что не все заключенные стремятся к УДО.

Очень интересно

Что еще можно отметить в «Российской газете». Еще заметку о том, что известный скульптор Зураб Церетели задолжал в казну 55 миллионов рублей. Долг набежал за аренду земли площадью почти 30 тысяч квадратных метров. К сожалению, не указывается, для каких целей используется земля, но, учитывая профессию должника, наверное, под какую-то очередную гигантскую скульптуру.

Ну и, безусловно, ваше внимание привлечет заголовок большой статьи «Как не сойти с ума». Но тут, пожалуй, читай-не читай… И поставив многоточие, перехожу к другому изданию.

Вам статья

На очереди «Российская газета-Неделя». На ее страницах размещена полезная информация: нужно ли хранить квитанции за квартплату, коль скоро эти финансовые операции переходят в интернет. Всю публикацию пересказывать не буду, скажу лишь, что хранить – нужно.

И еще одна заметка, но уже не полезная, а просто интересная: на аукцион выставлено водительское удостоверение генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Начальная цена лота – 1 миллион 350 тысяч рублей. Пишут, что права сохранились в отличном состоянии, хотя их владелец был известным лихачом. Да кто б его останавливал!

Полный абзац

Много еще интересного в толстушке-«Неделе», я назову еще только две заметки. В первой говорится о том, что в Японии женщинам начали запрещать ношение очков (что интересно, мужчин этот запрет не касается). Во второй – о том, что в Италии открываются приюты для разведенных мужчин. Суть в том, что правосудие этой страны при разводе супругов чаще всего становится на сторону женщин, оставляя мужчин, по сути, без штанов – без денег и без крыши над головой. Чтобы не плодить бомжей, власти вынуждены создавать приюты, где несчастным можно обогреться душой и телом. Находиться в приюте можно, увы, не больше года.

На посошок

Ну и напоследок «Панорама», в которой я увидел заметку, которая напомнит, что сегодня все-таки пятница. В Лондоне ищут преступника, претендующего на звание самого тупого грабителя в Англии. На записи, сделанной камерой слежения, зафиксировано, как темнокожий парень отобрал у прохожего браслет и цепочку общей стоимостью 200 фунтов стерлингов. Но, прежде чем смыться, вор решил примерить украшения на себя и уставился в уличное зеркало, которое на самом деле являлось камерой слежения. Думаю, что момент чтения газеты грабителя уже арестовали.