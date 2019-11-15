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15ноября
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сегодня, 09:08 0

В Госдуму внесли законопроект, который изменит принципы раздела имущества супругов

В Госдуму внесли законопроект, который изменит принципы раздела имущества супругов
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесли законопроект о закреплении в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов, согласно которому при разводе раздел будет происходить в рамках одного судебного разбирательства. Законопроектом предлагается закрепить положение о том, что общее имущество супругов — это совокупность всех «активов» и «пассивов», нажитых во время брака.

Документом также предлагается делить сразу всё имущество в долях. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Вопреки положениям гражданского законодательства общее имущество супругов в текущей судебной и нотариальной практике рассматривается не как цельный имущественный комплекс, включающий в себя вещи, имущественные права и общие долги супругов, а как набор отдельных объектов прав», — говорится в пояснительной записке. В связи с этим суд может многократно спорить о разделе имущества — сначала будет делиться недвижимость, потом деньги и так далее.

Согласно законопроекту, также могут внести поправки, согласно которым совершение сделок без согласия одного из супругов будет считаться основанием для уменьшения доли в общем имуществе, которая причиталась супругу-отчуждателю.

Отмечается, что брачный договор, заключённый супругами, может впоследствии быть признан судом недействительным. Причиной может послужить тот факт, что одного из супругов данные условия поставили в крайне неблагоприятное положение. Это, в свою очередь, создаёт неопределённость в правоотношениях между супругами. В связи с этим предлагается исключить возможность широкого толкования признания брачного договора недействительным. Однако документ не отменяет право на предъявление требований о признании договора недействительным одним из супругов.

Авторами законопроекта выступили глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.

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#финансы

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