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15ноября
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сегодня, 09:03 1

Суд поддержал позицию администрации Белогорска по опасной стройке

Суд поддержал позицию администрации Белогорска по опасной стройке

Суд вынес решение в отношении объекта незавершенного строительства, расположенного в Белогорске. Были поддержаны исковые требования, выдвинутые городскими властями к собственнику.

Суд удовлетворил требования в полном объеме: понудить собственника произвести консервацию объекта до возобновления строительных работ, осуществить реконструкцию либо снос. Ему дали месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

«Эта стройка находится вблизи начальной школы № 4. Очень часто туда приходят дети, – рассказал заместитель начальника правового управления администрации Белогорска Евгений Жуков. – С иском обратились для того, чтобы обязать владельца земельного участка огородить недостроенный дом так, чтобы проход туда был невозможным, либо полностью его ликвидировать. Объект представляет серьезную опасность для детей и подростков. Недостроенный коттедж в таком состоянии существует уже около 20 лет».

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, участок площадью тысяча квадратных метров под строительство дома был отведен физическому лицу в 1992 году. По результатам проведенной проверки было установлено, что на участке имеется объект незавершенного строительства. На протяжении последних лет строительные работы на объекте не ведутся, строительная площадка не огорожена. Имеется открытый доступ как внутрь объекта, так и на земельный участок. На сегодняшний день ответчиком не выполнены мероприятия, препятствующие несанкционированному доступу, что создает прямую угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

Фото пресс-службы администрации Белогорска

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#администрация Белогорска #Белогорск #строительство #суды

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • тт

    тт
    3 часа назад

    По Политехнической есть такая же заброженная стройка, недалеко от 17 школы и там собираются дети старших классов.

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