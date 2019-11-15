После стрельбы в Благовещенске задержан гендиректор охранной организации (фото, видео)

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В связи с происшествием в колледже Благовещенска задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А». Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Директора задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, гендиректор допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. 14 ноября 19-летний учащийся образовательного учреждения расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников и совершил самоубийство.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о задержании сотрудника частной охранной организации, который осуществлял охрану учебного корпуса.

Видео: sledcom.ru