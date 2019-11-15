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15ноября
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сегодня, 08:10 47

После стрельбы в Благовещенске задержан гендиректор охранной организации (фото, видео)

После стрельбы в Благовещенске задержан гендиректор охранной организации (фото, видео)
Фото: sledcom.ru

В связи с происшествием в колледже Благовещенска задержан генеральный директор частной охранной организации «Сириус-А». Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

Директора задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, гендиректор допустил к осуществлению деятельности по охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения на охранную деятельность. 14 ноября 19-летний учащийся образовательного учреждения расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников и совершил самоубийство.

В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о задержании сотрудника частной охранной организации, который осуществлял охрану учебного корпуса.

Видео: sledcom.ru

Просмотров всего: 7313

#происшествия #стрельба в колледже

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Двое из пострадавших при стрельбе в благовещенском колледже находятся в тяжелом состоянии
Комментарии
Показать все (47) Обсудить на форуме
  • Zzz123

    Zzz123
    4 часа назад

    Нашли стрелочника

  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    Вот и стрелочники пошли...

  • rbgfhbc

    rbgfhbc
    4 часа назад

    Без вины виноватый....

  • Tempest ELENA

    Tempest ELENA
    4 часа назад

    занимаются херней, ну был бы там чувак с разрешением и что? У него глаз ренген, который увидел бы в рюкзаке парня оружие или ну вот что бы он сделал? да то же самое и случилось бы, просто надо показать , что чем то заняты и все... Год назад в Крыму в школе парень стрелял и что? суетились для вида, что то сказали будут предпринимать для предотвращения... прошел год... ничего не предпринимали, все на том же уровне...клоуны

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    4 часа назад

    Я считаю СИЗО, это крайняя мера, он не маньяк, не убийца. Надо менять саму систему, а то по 44 закону работают, кто меньше предложил сумму, тот и забрал контракт, а ведь это безопасность людей, не важно где, школа, магазин, аэропорт, это должно делать государство. В конституции РФ п 1 право на жизнь, и государство обязано быть в рамках конституции, а значит охрану должны осуществлять не частники а МВД, росгвардия.

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    есть его вина, может не такая что аж в браслетах его водить, но получит своё а может и больше. Рамка на металл где??? нет значит всё могло быть из вчерашнего и раньше...

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    Почему не домашний арест или не подписка о невыезде?

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    А зачем стране мушкетёры (росгвардия)? Царя охранять? Пусть охраняют учебные заведения! В офисах сидят от случая к случаю. Давно понятно,что от частных охранников толку ноль,чтобы они не охраняли

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Крайнежопы пошли.

  • Elena Hkreba

    Elena Hkreba
    3 часа назад

    Я выше уже прокомментировала все эти рамки и металлоискатели. Здесь хромает психологический климат в учебном заведении, в целом. Скажите, рамка поможет, если кто-то кинет гранату? Так вот, решать проблему нужно в другом, учиться быть людьми, внимательными друг к другу, а не демонстрировать равнодушие и безразличие по отношению к своим ученикам! Ищите проблему в Мин.образования.

  • КоВВ

    КоВВ
    3 часа назад

    В Минобразовании? А повыше посмотреть слабо? Опять же во всем мире стреляют - мстят подонкам и негодяям....Сложно все очень.

  • Gunvor

    Gunvor
    3 часа назад

    Нашли виноватого

  • Gunvor

    Gunvor
    3 часа назад

    я вчера ездил на жд вокзал. там стоит детектор. он запищал когда я проходил. и он пищал всякий раз когда ктото проходил. и что??? там охрана. они вообще на это не реагируют. Детекторы не помогут. Если начать каждого осматривать то очереди везде будут просто нереальные

  • Здравый смысл

    Здравый смысл
    3 часа назад

    Безусловно, в том, что в стране создана атмосфера страха, ненависти друг к другу и презрения к человеческой жизни, а воспитательная система в учебных заведениях разрушена вместе с образовательной, виноваты охранник и директор охранного предприятия.Лечить больное общество при помощи охранных вышек и пулеметов тоже эффективно

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Ну допустим у охранника была бы лицензия и что бы изменилось? У охранника функции ограничены,он только может вызвать полицаев. А если бы стрелок зашёл в магазин, на рынок или автовокзал,кто бы тогда был виноват? Правильно сказано в комментариях выше,что проблема в головах озлобленного,нездорового общества. В современном мире на месте этого озлобленного стрелка может оказаться любой человек не справившийся со стрессом

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах Булгаков. Собачье сердце

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Вот пока так будут расследовать ничего не поменяется.

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    У нас в стране статьи на охрану - неприкасаемы. Они могут только увеличиваться, потому что это дело «святое»! И что толку? Охрану не учат. За ее работой не следят. Охрана торчит на работе в телефонах и сканвордах, и в сторожках. С этим нужно что-то делать наконец! Расходы увеличивают, а качество работы ни к черту.

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Правдолюбка я

    Я считаю СИЗО, это крайняя мера, он не маньяк, не убийца. Надо менять саму систему, а то по 44 закону работают, кто меньше предложил сумму, тот и забрал контракт, а ведь это безопасность людей, не важно где, школа, магазин, аэропорт, это должно делать государство. В конституции РФ п 1 право на жизнь, и государство обязано быть в рамках конституции, а значит охрану должны осуществлять не частники а МВД, росгвардия.



    О каком СИЗО речь? Читайте внимательно: Директора задержали в рамках уголовного дела. До судебного решения в случаях, установленных Федеральным законом, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Задержанные содержаться в ИВС. Если заключение под стражу будет удовлетворено судом, тогда отправят в СИЗО.

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    2 часа назад

    Б-29
    Правдолюбка я

    Я считаю СИЗО, это крайняя мера, он не маньяк, не убийца. Надо менять саму систему, а то по 44 закону работают, кто меньше предложил сумму, тот и забрал контракт, а ведь это безопасность людей, не важно где, школа, магазин, аэропорт, это должно делать государство. В конституции РФ п 1 право на жизнь, и государство обязано быть в рамках конституции, а значит охрану должны осуществлять не частники а МВД, росгвардия.



    О каком СИЗО речь? Читайте внимательно: Директора задержали в рамках уголовного дела. До судебного решения в случаях, установленных Федеральным законом, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Задержанные содержаться в ИВС. Если заключение под стражу будет удовлетворено судом, тогда отправят в СИЗО.


    Читаю внимательно, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу, это и значит что будет СИЗО. Я это и имела ввиду, или Вы сомневаетесь что ему выберут иную меру? А я просто уверена что будет СИЗО, должен же быть кто-то крайний.

  • Nakamura

    Nakamura
    2 часа назад

    Может следком проверит организацию которая контролирует ЧОПы и выдает им лицензии? Слабо? Там же корефан на корефане

  • invv

    invv
    2 часа назад

    Как и ожидалось, нашли крайнего. Хотя, как правильно кто-то выше написал "разруха не в клозетах, а в головах". Короче, рыба гниет с головы.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    2 часа назад

    А почему директора колледжа Петухова не задержали? Он допустил преступную халатность: не оборудовав проходную согласно рекомендациям. Там нет ничего...даже копеешной "вертушки" Которая упорядочила бы поток. Нет денег даже на лампочку. Там темнота стоит круглые сутки. Охранник с фонариком должен осмотр вести?

  • OlGa1987

    OlGa1987
    2 часа назад

    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Tempest ELENA

    занимаются херней, ну был бы там чувак с разрешением и что? У него глаз ренген, который увидел бы в рюкзаке парня оружие или ну вот что бы он сделал? да то же самое и случилось бы, просто надо показать , что чем то заняты и все... Год назад в Крыму в школе парень стрелял и что? суетились для вида, что то сказали будут предпринимать для предотвращения... прошел год... ничего не предпринимали, все на том же уровне...клоуны



    Если бы был лицензированный охранник .Выгнал с территории колледжа и тогда.

    Убийца обиделся и не стал бы ни кого убивать.

    Убил бы за территории колледжа, а это проблема полиции.

    Проблема не в охране, а в том почему люди берутся за оружие!

  • ay

    ay
    1 час назад

    OlGa1987

    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.



    Складывается впечатление, что система "вахтёров"-"охранников" для того и придумана - назначать стрелочника в резонансных случаях. Грохнули отморозка - у!! охранник виноват.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    OlGa1987

    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.



    Какие 10 тысяч, какие полномочия? Вы пробовали читать текст? Здесь идет речь не об охраннике, а о генеральном директоре предприятия.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    OlGa1987
    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.
    а зато какое бабло там вертится

  • ay

    ay
    1 час назад

    Б-29

    OlGa1987

    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.



    Какие 10 тысяч, какие полномочия? Вы пробовали читать текст? Здесь идет речь не об охраннике, а о генеральном директоре предприятия.



    ну вот гендир и отскочет, а вахтёру - небо в клеточку.

  • invv

    invv
    1 час назад

    холостяк , сегодня, 11:28

    Tempest ELENA

    занимаются херней, ну был бы там чувак с разрешением и что? У него глаз ренген, который увидел бы в рюкзаке парня оружие или ну вот что бы он сделал? да то же самое и случилось бы, просто надо показать , что чем то заняты и все... Год назад в Крыму в школе парень стрелял и что? суетились для вида, что то сказали будут предпринимать для предотвращения... прошел год... ничего не предпринимали, все на том же уровне...клоуны



    Если бы был лицензированный охранник .Выгнал с территории колледжа и тогда.

    Убийца обиделся и не стал бы ни кого убивать.

    Убил бы за территории колледжа, а это проблема полиции.

    Проблема не в охране, а в том почему люди берутся за оружие!

    --++++++++++++++++++++++

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Б-29

    OlGa1987

    Подполковник

    Вот и стрелочники пошли...



    ага , за 10 тыс в месяц и без особых полномочий на обыск, визуально глянуть на человека и определить, что он задумал убивать- смешнооооо. Вся система охраны - гнилая, для вида.



    Какие 10 тысяч, какие полномочия? Вы пробовали читать текст? Здесь идет речь не об охраннике, а о генеральном директоре предприятия.



    а вы буквоед, надо , чтоб мнение соответствовало тексту до буковки? Вы реально считаете , что у начальника охраны зарплата выше? Или полномочия на давать или не давать полномочия обыска охранникам - это в его компетенции?

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Система охраны гнилая!!!!!Вы знаете сколько людей ездят в багажниках с оружием? И пропускают ли их на охраняемые объекты с оружием? Поднимите руку кто в курсе?

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Маразм конечно...

    Согласен, косвенно причастны к этому делу, но зачем сажать в сизо? Достаточно подписку отнетвыезде.. Впояли штраф, и все, административка в чистом виде!

    Если подросток захочет, занесет в любое заведение оружие, закинет через окно первого этажа, с запасного хода зайдет, занесет в разобраном виде и тд.. Миллион вариантов!!!

  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    1 час назад

    rbgfhbc

    Без вины виноватый....



    а почему? по мне так и должно это всё работать,

    1)чел прошел с оружием на охраняемую территорию, следовательно - охранника наказать, директора охранной фирмы наказать, директора заведения наказать, чиновника с минобра, отвечавшего за направление безопасности наказать, родителей стрелка наказать. кого и за что, думаю расписывать не надо.

    2) чел дошел до аудитории, где начал стрелять, все ломанулись кто куда. он наверное сам ахренел, есть поговорка: человек живет без воды 3 дня, без воздуха 3 минуты, в панике 3 секунды.

    надо разрабатывать нормативку и вводить в школах уроки стрессоустойчивости, в рамках курса ОБЖ. доказано что отсутствие резких движений и спокойный разговор в 50% случаев может вообще остановить стрелка от дальнейших действий, в 90% случаев даёт большую фору во времени, для принятия грамотных решений по спасению жизни и/или нейтрализации негодяя.

    3) в данном случае ,разобравшись в причинах, наказать одногруппников, которые оказывали психологическое/физическое давление на стрелка, если стрелок застрелился, вменять доведение до самоубийства со смягчающими обстоятельствами, наказать преподавателя ,который работал с этой группой больше всех за бездействие и пособничество в совершении преступления, наказать остальных одногруппников, которые были в курсе событий за бездействие/или пособничество . для исполнения 3 пунскта нужно опять таки прорабатывать нормативку.

    нынешняя постфактическая система даёт волю нашему менталитету "а че я, я ниче, это они там собачатся. моя хата с краю"

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну вот понятное дело-сейчас будут искать виноватых-и это правильно, но при одном условии НЕ ДАЙ БОГ-наступлении последствий

    наступили последствия (к сожалению) начали разбираться кто кого охраняет, с лицензией или нет

    а сколько их таких объектов?

    Потому что, когда объявляется конкурс на заключения договора на осуществление охранной деятельности-что является УСЛОВИЯМИ конкурса или аукциона? Правильно НИЗКАЯ ЦЕНА

    Насколько ФИНАНСИРУЕТСЯ это из соответсвующих бюджетов тому или иному учреждению?

    Правильно-чем ниже цена тем типа экономнее и все такое

    Кто должен реагировать на ТАКИЕ предложения?

    Правильно-те ЧОПы, которые будут потом охранников ставит низко оплачеваемых и вообще может быть официально не числящихся в ЧОПе-чтобы экономить свои расходы в том числе на обучение охранника и всякие его налоги и все такое

    Ну если провести ТОТАЛЬНЫЕ проверки то придется закрыть 90% заведений

    те же видеокамеры, со слов руководства были аукциона на поставку и монтаж-никто не отреагировал

    потому что ЦЕНА была такая

    ТАК ФИНАНСИРУЙТЕ господа в Правительстве БЕЗОПАСНОСТЬ эту

    А то вчера послушай Медведева дал поручение-так спроси у министра федерального а в каком объеме ФИНАНСИРУЕТСЯ все это в масштабах страны

  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    1 час назад

    еще неплохо было бы ввести статью,которая автоматически бы позволяла наказывать родителей за ненадлежащее воспитание, тоесть до 18 лет, если ребеночек попал под статью, вламывать штраф родителям, например 100 тыс.руб.

  • Tanya.ru

    Tanya.ru
    1 час назад

    Нашли козла отпущения...

  • аццкий гонщек

    аццкий гонщек
    1 час назад

    Альтер

    Ну вот понятное дело-сейчас будут искать виноватых-и это правильно, но при одном условии НЕ ДАЙ БОГ-наступлении последствий наступили последствия (к сожалению) начали разбираться кто кого охраняет, с лицензией или нет а сколько их таких объектов? Потому что, когда объявляется конкурс на заключения договора на осуществление охранной деятельности-что является УСЛОВИЯМИ конкурса или аукциона? Правильно НИЗКАЯ ЦЕНА Насколько ФИНАНСИРУЕТСЯ это из соответсвующих бюджетов тому или иному учреждению? Правильно-чем ниже цена тем типа экономнее и все такое Кто должен реагировать на ТАКИЕ предложения? Правильно-те ЧОПы, которые будут потом охранников ставит низко оплачеваемых и вообще может быть официально не числящихся в ЧОПе-чтобы экономить свои расходы в том числе на обучение охранника и всякие его налоги и все такое Ну если провести ТОТАЛЬНЫЕ проверки то придется закрыть 90% заведений те же видеокамеры, со слов руководства были аукциона на поставку и монтаж-никто не отреагировал потому что ЦЕНА была такая ТАК ФИНАНСИРУЙТЕ господа в Правительстве БЕЗОПАСНОСТЬ эту А то вчера послушай Медведева дал поручение-так спроси у министра федерального а в каком объеме ФИНАНСИРУЕТСЯ все это в масштабах страны



    был проект, закупили металлодетектирующие рамки, по документам каждая около 200к, по факту набор электроники 12к, лист дсп 3 к, зарплата васе сборщику 10к, итого +~150 тыс руб с каждой рамки в карман подрядчика-поставщика, а рамок на всю россию закупили больше 50 тыс штук.... 150 тыс * 50 тыс , уже неплохо. только рамки разваливаются и ломаются год спустя.

  • Мапа

    Мапа
    59 минут назад

    invv холостяк

    холостяк , сегодня, 11:28

    Tempest ELENA

    занимаются херней, ну был бы там чувак с разрешением и что? У него глаз ренген, который увидел бы в рюкзаке парня оружие или ну вот что бы он сделал? да то же самое и случилось бы, просто надо показать , что чем то заняты и все... Год назад в Крыму в школе парень стрелял и что? суетились для вида, что то сказали будут предпринимать для предотвращения... прошел год... ничего не предпринимали, все на том же уровне...клоуны



    Если бы был лицензированный охранник .Выгнал с территории колледжа и тогда.

    Убийца обиделся и не стал бы ни кого убивать.

    Убил бы за территории колледжа, а это проблема полиции.

    Проблема не в охране, а в том почему люди берутся за оружие!

    --++++++++++++++++++++++



    ++++++++++

    А власти только и остается при подобных резонансных преступлениях изображать ИБД и искать "козлов отпущения". Они же открыто не заявят: "Извините, но при текущих "правилах игры" мы не можем кардинально решить проблему с обеспечением безопасности граждан !!!"

    А "правила игры" в обществе - идеологию государства, моральные ценности, как не крути, определяет бытиё, т.е. экономика страны. Ну и нельзя воспитать большое количества граждан изолировано в отрыве от общества.

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    48 минут назад

    Металлодетекторы - это его упущение?

  • Альтер

    Альтер
    33 минуты назад

    аццкий гонщек

    Альтер

    Ну вот понятное дело-сейчас будут искать виноватых-и это правильно, но при одном условии НЕ ДАЙ БОГ-наступлении последствий наступили последствия (к сожалению) начали разбираться кто кого охраняет, с лицензией или нет а сколько их таких объектов? Потому что, когда объявляется конкурс на заключения договора на осуществление охранной деятельности-что является УСЛОВИЯМИ конкурса или аукциона? Правильно НИЗКАЯ ЦЕНА Насколько ФИНАНСИРУЕТСЯ это из соответсвующих бюджетов тому или иному учреждению? Правильно-чем ниже цена тем типа экономнее и все такое Кто должен реагировать на ТАКИЕ предложения? Правильно-те ЧОПы, которые будут потом охранников ставит низко оплачеваемых и вообще может быть официально не числящихся в ЧОПе-чтобы экономить свои расходы в том числе на обучение охранника и всякие его налоги и все такое Ну если провести ТОТАЛЬНЫЕ проверки то придется закрыть 90% заведений те же видеокамеры, со слов руководства были аукциона на поставку и монтаж-никто не отреагировал потому что ЦЕНА была такая ТАК ФИНАНСИРУЙТЕ господа в Правительстве БЕЗОПАСНОСТЬ эту А то вчера послушай Медведева дал поручение-так спроси у министра федерального а в каком объеме ФИНАНСИРУЕТСЯ все это в масштабах страны



    был проект, закупили металлодетектирующие рамки, по документам каждая около 200к, по факту набор электроники 12к, лист дсп 3 к, зарплата васе сборщику 10к, итого +~150 тыс руб с каждой рамки в карман подрядчика-поставщика, а рамок на всю россию закупили больше 50 тыс штук.... 150 тыс * 50 тыс , уже неплохо. только рамки разваливаются и ломаются год спустя.



    Ну вот я и говорю-цель закупок этих не безопасность и качество а просто ОТЧЕТ о проделанной работе и все?

    Качественное не может быть ДЕШЕВЫМ

  • Альтер

    Альтер
    31 минута назад

    Татьяна Белогорск

    Металлодетекторы - это его упущение?



    Скажите а как ПРОВЕРЯЛИ заведение при допуске к очередному учебному году?

    Чья тогда ЭТО вина по вашему, если допустили, если там охранников работающих без лицензий не проверили?

  • DrDimon

    DrDimon
    24 минуты назад

    Maikl

    Согласен, косвенно причастны к этому делу, но зачем сажать в сизо? Достаточно подписку отнетвыезде.. Впояли штраф, и все, административка в чистом виде!



    Общественный резонанс называется. Слыхали про такое?



    Если подросток захочет, занесет в любое заведение оружие, закинет через окно первого этажа, с запасного хода зайдет, занесет в разобраном виде и тд.. Миллион вариантов!!!



    Миллион, да. Но выберет, скорее всего, первый. Пройдет через парадный вход с сумкой, попутно послав охранника.

    Охранник с ним драться будет что ли или валить на пол, руки заламывая? Хрен там, опять виновным окажется. Онижедети. А если в сумке окажутся только учебники и бутерброды? Будет стоять и обтекать.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    12 минут назад

    Читаем в Амурской правде комментарий очевидца "— Были хлопки. Потом из корпуса колледжа выскочил охранник. За ним вышли еще человек пять студентов, все раздетые, на ходу одеваются, бегут без оглядки, — рассказала «Амурской правде» Кристина. — Началась суета. Спрашиваем охранника, что случилось. А он: «Стрелял студент на третьем этаже». "

    https://www.ampravda.ru/2019/11/14/092143.html

    Охранник выбежал ПЕРВЫМ! Блин, первым побежал, даже не нажав на тревожную кнопку, тупо свалил.

    Неважно сколько он получает зарплату, вот вообще не важно. Его приняли на работу охранником. Он знал куда шел. И при этом в случае опасности тупо свалил.

    https://www.ampravda.ru/2019/11/14/092149.html

    Вот тут минобр рассказывает, что в колледже была тревожная кнопка.

    Миллион процентов, что эта кнопка у охранника установлена. Но при этом полицию прибыла не из-за срабатывания тревожной кнопки. В 10:16 к сотрудникам ДПС подбежал студент, сообщил о стрельбе, охранник сбежал со своего места около 10 часов, судя по тому, что рассказала очевидец. Нажми тот охранник на тревожную кнопку, минут на 20 раньше приехали бы сотрудники полиции.

  • Альтер

    Альтер
    6 минут назад

    Я написал в другой ветке

    есть пропускной режим

    есть работа лицензированных охранников-не тех которых клепают и всем подряд выдают что попало

    а тех кто работает с оружием-просто ОНИ ДОРОЖЕ СТОЯТ

    вот и все

    можно конечно в каждую школу посадить росгвардию (вневедомственную) но ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО

    Если охранник нормальный то никто его НЕ ОТТОЛКНЕТ

    Если он знает как и что делать, когда кто то идет с оружием (оружие тоже разное в одном случае одни действия, в другом (например нож и все такое-другие)

    Извините но это все уже отработанные схемы по охране учебных заведений, системы контроля, пропускного режима и самой охраны-если захотеть

    в Израиле охраняют вс учреждения дедушки с оружием-но попробуй пройти туда

    они раз в три месяца проходят переподготовкуъ\

    все стоят на учете

    все с оружием

    все проходят проверку на свою способность работать в ОХРАНЕ а не просто не буду говрить кем быть

    ситуация когда в центробанке прошел один из руководителей и тоже начудил тому подтверждение

    просто этими вопросами надо заниматься СИСТОМНО и не на отвали а серьезно

    у нас Рогввардия вообще то контролирует все это-вопрос почему тут не было контроля над тем, что охранник был не обучен-ну пусть проверяют ежеквартально или ежемесячно по спсикам

    не хватает их-пусть подключают управление образования и министерство образования-вопрос то рельно решить

    Так что в случае надлежащего выполнения функций охраны не пройдет никто через дверь и никого не оттолкнет

    насчет ОКОН-делается обход по периметру

    есть понятие видеонаблюдение и видеокамер

    можно выводить на общий пулть и как в Москев делать к примеру видеонаблюдение централизованное (кстати есть аткая программа как безопасный город-она может финансироваться из федерального и местных бюджетов)-но не финансируется в полном объеме или вообще не финансируется

    Получите деньги на ЭТО вам САТКОМ всю область КАМЕРАМИ заставит-только ЭТИМ же надо заниматься

    КТО ЭТО ДЕЛАЕТ КОМУ ЭТО НАДО

    мы только слышим как 80 миллионов между другими министерствами перераспределили и денег не хватает

    ТАК МОНИТОРЬТЕ АНАЛИЗИРУЙТЕ ЗАЩИЩАЙТЕ проекты по безопасности

  • Альтер

    Альтер
    3 минуты назад

    Gorojanka

    Читаем в Амурской правде комментарий очевидца "— Были хлопки. Потом из корпуса колледжа выскочил охранник. За ним вышли еще человек пять студентов, все раздетые, на ходу одеваются, бегут без оглядки, — рассказала «Амурской правде» Кристина. — Началась суета. Спрашиваем охранника, что случилось. А он: «Стрелял студент на третьем этаже». " https://www.ampravda.ru/2019/11/14/092143.html Охранник выбежал ПЕРВЫМ! Блин, первым побежал, даже не нажав на тревожную кнопку, тупо свалил. Неважно сколько он получает зарплату, вот вообще не важно. Его приняли на работу охранником. Он знал куда шел. И при этом в случае опасности тупо свалил. https://www.ampravda.ru/2019/11/14/092149.html Вот тут минобр рассказывает, что в колледже была тревожная кнопка. Миллион процентов, что эта кнопка у охранника установлена. Но при этом полицию прибыла не из-за срабатывания тревожной кнопки. В 10:16 к сотрудникам ДПС подбежал студент, сообщил о стрельбе, охранник сбежал со своего места около 10 часов, судя по тому, что рассказала очевидец. Нажми тот охранник на тревожную кнопку, минут на 20 раньше приехали бы сотрудники полиции.



    Согласен на все СТО

    Еще раз-в Израиле (и крупных городах России) обучают охранников, которые проходят переподготовку, которые специально обучены охранять детские сады школы и учебные заведения

    которые работают с оружием

    которые в случае каждом знают что делать, что делать в случае обнаружении подозрительного объекта взывного устройства, в случае драки, в случае поноживщины

    ВСЕ ЭТО РЕАШЕМО

    Но никто ЭТО не решает

    у нас как бы подешевше и чтобы было для ГАЛОЧКИ

  • Зулуленд

    Зулуленд
    3 минуты назад

    надо полностью менять руководство образованием в городе и области

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