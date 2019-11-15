В Приамурье выяснят, кто лучше всех поет песни Муслима Магомаева

В Амурском областном доме народного творчества пройдет фестиваль-конкурс музыкально-песенного наследия Муслима Магомаева. В нем могут принять участие профессиональные и самодеятельные исполнители в возрасте от 18 лет и старше.

Участников просят подготовить два произведения из репертуара Муслима Магомаева. Их нужно записать на видео и отправить организаторам конкурса. Записи будут оцениваться по ряду критериев, в том числе таких, как уровень исполнительского мастерства, сценическую культуру, соответствие исполняемого репертуара теме конкурса, художественный уровень исполнения.

Согласно положению, анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе и видеозаписи конкурсных выступлений принимаются до 27 ноября в электронной форме по адресу: aodnt@yandex.ru с пометкой: «Фестиваль Магомаева» или в письменном виде с видеозаписью на флэш-карте по адресу: 675 000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 167, ГАУКАО «Амурский областной дом народного творчества», каб. № 55. Телефон для справок 8(4162)777-810 (отдел народного творчества).

Имена финалистов станут известны 2 декабря. Они примут участие в гала-концерте, который состоится 7 декабря в АОДНТ. Лауреатов 1, 2 и 3 степени наградят дипломами и памятными подарками.

Учредитель фестиваля – АООО Азербайджанское национально-культурное общество «Араз» при поддержке министерства культуры и национальной политики Амурской области, в качестве организатора выступает Амурский областной дом народного творчества.

Подробнее о том, как проходили прошлые фестивали читайте в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».