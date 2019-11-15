Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 02:00 4

В Приамурье выяснят, кто лучше всех поет песни Муслима Магомаева

В Приамурье выяснят, кто лучше всех поет песни Муслима Магомаева

В Амурском областном доме народного творчества пройдет фестиваль-конкурс музыкально-песенного наследия Муслима Магомаева. В нем могут принять участие профессиональные и самодеятельные исполнители в возрасте от 18 лет и старше.

Участников просят подготовить два произведения из репертуара Муслима Магомаева. Их нужно записать на видео и отправить организаторам конкурса. Записи будут оцениваться по ряду критериев, в том числе таких, как уровень исполнительского мастерства, сценическую культуру, соответствие исполняемого репертуара теме конкурса, художественный уровень исполнения.

Согласно положению, анкеты-заявки на участие в фестивале-конкурсе и видеозаписи конкурсных выступлений принимаются до 27 ноября в электронной форме по адресу: aodnt@yandex.ru с пометкой: «Фестиваль Магомаева» или в письменном виде с видеозаписью на флэш-карте по адресу: 675 000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 167, ГАУКАО «Амурский областной дом народного творчества», каб. № 55. Телефон для справок 8(4162)777-810 (отдел народного творчества).

Имена финалистов станут известны 2 декабря. Они примут участие в гала-концерте, который состоится 7 декабря в АОДНТ. Лауреатов 1, 2 и 3 степени наградят дипломами и памятными подарками.

Учредитель фестиваля – АООО Азербайджанское национально-культурное общество «Араз» при поддержке министерства культуры и национальной политики Амурской области, в качестве организатора выступает Амурский областной дом народного творчества.

Подробнее о том, как проходили прошлые фестивали читайте в блоге Натальи Наделяевой «Культпросвет».

Просмотров всего: 1917

#конкурсы #концерты #культура

распечатать


Культура 1

Амурский театр драмы прочитает зрителям историю о том, как исцелять недолюбленных
Власть 3

Бизнесмен из Амурской области хочет стать министром в Крыму
Культура

Юные амурчане отправили 17 работ на конкурс «Нарисуй елку Победы»
Общество

Благовещенцев приглашают на бал, посвященный произведениям Шекспира
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    МУСЛИМ МАГОМАЕВ

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    выясняли же уже.

  • Страйкер

    Страйкер
    1 час назад

    Грищенко Иоанн хули там искать

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Да, Грищенко Иоанн - серебряный голос России. Когда он поётт "О, море, море..." Магомаева, мороз по коже. Поёт даже лучше самого Магомаева.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь