Амурский театр драмы прочитает зрителям историю о том, как исцелять недолюбленных

Впервые амурские театралы смогут увидеть зарождение спектакля. Новый главный режиссер театра Виталий Дьяченко предложил провести открытую читку. Для этого выбрана пьеса «Молоко» драматурга Екатерины Мавроматис. Читка с участием артистов и главного режиссера состоится в Амурском областном театре драмы 19 ноября.

«Молоко» — это история о том, как обычная женщина спасает необычный мир. Причем спасает самым что ни на есть женским способом. А что еще делать, если муж притащил домой пингвинов, подопечный школьник бегает по крышам электричек, а сама она открыла в себе паранормальные способности.

Пьеса «Молоко» — это история молодой женщины Зои. Она живет с мужем, который, словно большой ребенок, приносит домой пингвинов, неделями не может купить себе молока и обидчиво запирается в ванной, если его не устраивает поведение жены. Пингвинов, которых притащил Сережа, нужно часто кормить, и Зоя увольняется с прежней работы и устраивается в школу по соседству, куда ее совершенно неожиданно берут на должность психолога. С этого момента в пьесе начинают происходить чудеса: Зоя сталкивается с детьми, которым не хватает любви, и у нее начинает идти молоко. Его так много, что Зоя впадает в замешательство: зачем ей столько? Почему оно вдруг пошло? Но когда ее молоко, сцеженное в аптекарском туалете, случайно выпивает эксгибиционист-маммолог и резко перестает бегать по лесу в одном плаще, Зоя начинает понимать. Она дает выпить молоко своему мужу Сереже, трудному подростку из школы, где она работает, Шурику, эксгибиционисту-психологу, Танькиному папе. Все они после этого обретают нормальность, избавляются от странностей, которые мучают их самих и окружающих.

Критики характеризуют текст Мавроматис как «пронзительный, сентиментальный и очень смешной». Сама автор рассказала, что в момент написания пьесы встречала огромное количество людей, которым не хватает любви, которых недолюбили в детстве. И ее пьеса — это попытка найти способ компенсировать эту любовь, словно по щелчку пальцев.

В читке пьесы «Молоко» примут участие актеры: Екатерина Гордейчик, Константин Таванцев, Ольга Зорина, Екатерина Мартынова, Максим Клепалов, Сергей Рюмин.

После открытой читки состоится обсуждение пьесы, все желающие смогут задать участникам вопросы в режиме свободного микрофона.

Начало открытой читки — в 18:30. Вход свободный.

Для справки

Екатерина Мавроматис — сценарист, драматург. Училась в Литинституте им. Горького 2000-2001 (факультет публицистики), затем в St. Lawrence University 2001-2005 гг. (English Literature). Окончила Высшие Курсы Сценаристов и Режиссеров 2007–2009 (сценарная мастерская Л.В. Голубкиной и О.В. Дормана). Участвовала в написании сценариев к фильмам: «Яна+Янко» (2016), «Стыд» (2013), «Как Большие» (2016) и другим. Пьеса Екатерины Мавроматис «Молоко», была впервые представлена на фестивале «Любимовка-2016», спектакль по ней поставлен в 2017 году в «Гоголь-центре».