В Сети распространяют видео, на котором Даниил Засорин учится стрелять из ружья (видео)

Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео, в котором 19-летний Даниил Засорин, устроивший в колледже стрельбу, учится стрелять из ружья Иж-81 – предположительного, того оружия, которое он принес в учебное заведение. Видео было снято несколько месяцев назад.

По информации «Регион online», мужчина подсказывает парню, как заряжать оружие, держать и стрелять.

«Видишь, попал? Прям чувствую отдачу», – говорит молодой человек. На кадрах также видно, что он достаточно уверенно держит ружье.

Между тем в амурской полиции сообщают, что «открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно».