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15ноября
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В Сети распространяют видео, на котором Даниил Засорин учится стрелять из ружья (видео)

В Сети распространяют видео, на котором Даниил Засорин учится стрелять из ружья (видео)
Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео, в котором 19-летний Даниил Засорин, устроивший в колледже стрельбу, учится стрелять из ружья Иж-81 – предположительного, того оружия, которое он принес в учебное заведение. Видео было снято несколько месяцев назад.

По информации «Регион online», мужчина подсказывает парню, как заряжать оружие, держать и стрелять.

«Видишь, попал? Прям чувствую отдачу», – говорит молодой человек. На кадрах также видно, что он достаточно уверенно держит ружье.

Между тем в амурской полиции сообщают, что «открывший стрельбу в колледже молодой человек на профилактических учетах и за совершение противоправных действий к ответственности не привлекался. По месту жительства и учебы характеризовался положительно».

Просмотров всего: 6009

#стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    17 часов назад

    На 10-ой секунде кукушка кукукнула один раз и оказалась права. Вот и не верь после этого кукушкам и кукушатам.

  • КанзаС

    КанзаС
    16 часов назад

    Шас отчима за яички надо щипать ...где оружие хранил,как ...

  • postal

    postal
    16 часов назад

    Характеризовался положительно...пора бы пересмотреть все эти размытые характеристики.Например,составлять характеристику с учетом посещаемых гражданином страниц в тырнете,что у него в соцсетях.А так тихушник взял ружье и начал палить,положительный сумасшедший

  • ay

    ay
    16 часов назад

    Уху, а спортики-НЕтихушники, видать, Царями себя возомнили. Но Ижевский завод напомнил "царькам", что ливер у всех одинаковый. И набитая броня и тренированная реакция спасает не всегда. В Москве, кстати, тоже чемпиона т-боксера положили. Наглухо.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    15 часов назад

    Жалко парня.

    По моему тут и впрягаться не нужно чтоб по уму рассудить кто прав, а кто виноват.

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    КанзаС

    Шас отчима за яички надо щипать ...где оружие хранил,как ...



    Так оружие на парня было зарегистрировано, его личное.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Это , что за мужик, такой надменный, уверенный в себе. Научил парня стрелять- мужииик!!! Странно, не похож парень на забитого .

  • Нур

    Нур
    42 минуты назад

    Для предотвращения случаев насилия в российских школах следует нанимать на работу больше мужчин. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале, комментируя стрельбу в колледже Благовещенска.

    Он отметил, что воспитанием новых поколений занимаются женщины, многие из которых «искренне преданы делу, наставили и выпустили во взрослую жизнь сотни ребят».

    — Но женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания. Для мальчика только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет, — написал политик.

    По его мнению, мужчина может лучше почувствовать перемену в поведении мальчиков в переходном возрасте. Жириновский добавил, что привлекать педагогов мужского пола можно из числа отставных офицеров, многие из которых находятся в самом «расцвете жизни».

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    8 минут назад

    OlGa1987

    Это , что за мужик, такой надменный, уверенный в себе. Научил парня стрелять- мужииик!!! Странно, не похож парень на забитого .



    А как вы определили? Забитый должен был при виде ружья спрятаться за машину, сесть на корточки и заплакать? Как это вообще можно связывать?

    Мужик обычный, как и парень.

    Инстаграмм убитого посмотрите и сравните, кто из них не забитый.

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