Гороскоп 15 ноября: Водолеи приблизятся к цели, Львы столкнутся с проблемами

Восход Солнца: 07:42

Заход Солнца: 16:45

Солнце в Скорпионе.

Овен. Этот день связан с проблемами в личной жизни. Сегодня также возможно ухудшение отношений с окружающими. Скорее всего Вас просто в очередной раз не поймут. Несмотря на благие намерения, ваша прямолинейность и нежелание войти в положение другого человека станут серьезными помехами в общении.

Телец. Благоприятный день для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения, для карьеры и учебы. Не исключено, что именно сегодня вы сможете подняться по служебной лестнице или заслужить одобрение начальства. Общение с партнерами или новое знакомство может создать фундамент для улучшения материального положения.

Близнецы. Критический день. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки. Сны следует истолковывать наоборот.

Рак. Скорее всего этот день не принесет прогресса в делах или гармонии в личной жизни. Возможны резкие смены настроения, раздражительность. Повысится нагрузка на нервную систему, что грозит Ракам обострением хронических заболеваний. В отношениях с окружающими людьми постарайтесь по своему обыкновению уходить от конфликта, переключаясь на другие дела и проблемы.

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Лев. Существует вероятность улучшить свое материальное положение или избежать козней противников. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде.

Дева. Сегодня лучше всего заняться личными делами и укреплением здоровья. Не исключено, что именно в этот день Девам удастся успешно решить возникшие любовные проблемы. Одиноких Дев ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства, легкий флирт. Благоприятное стечение обстоятельств, умение менять тактику поведения в зависимости от ситуации помогут преодолеть любые трудности.

Весы. Вас ждет в целом удачный день. Проведите его активно, заранее продумав все мероприятия. Если назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вы не сможете принять правильного решения. Этот день хорош для активного отдыха, детских праздников, шумного веселья. Семейным людям рекомендуется по-новому взглянуть на сложившиеся отношения.

Скорпион. День обещает быть насыщенным интересными событиями или неожиданными переменами в личной жизни. Возрастает ваше личное обаяние, шарм. Сексуальные контакты и любовные отношения принесут Вам радость и уверенность в собственных силах.

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Стрелец. Благоприятный день. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела Вам будут удаваться с первого раза. Вы на высоте, Вы все можете, все вам под силу. Вы ощутите незримую поддержку. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму. Возможно, Вам предложат выгодное дело. Но с результатом придется подождать, так как он не может быть молниеносным.

Козерог. Неблагоприятный день для деловых операций.Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами. Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений. Кажущаяся выгода обманчива.

Водолей. Звезды покровительствуют мудрости, соразмерности, уравновешенности. Удачный день для Водолеев, занимающихся в сфере бизнеса. Вероятно достижение цели или значительное продвижение на пути к поставленной цели. День обещает быть благоприятным в любовных отношениях.

Рыбы. Гармоничный день, который откроет перед Вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будет отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде Вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев