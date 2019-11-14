Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после ЧП в колледже Благовещенска поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет. Он отметил, что подобные ЧП происходили и ранее, поэтому Минпросвещения должно внимательно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в учебных заведениях.

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области – имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение – то есть исполнение на деле – и, естественно, ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности», – сказал Медведев на заседании кабмина.

Он отметил, что ЧП в Благовещенске – тяжелое происшествие, и работу в рамках ранее данных поручений необходимо продолжать, сообщает РИА Новости.

«Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет», – распорядился премьер, обращаясь к Васильевой.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла 14 ноября. Молодой человек открыл огонь, в результате чего погиб один человек и были ранены трое. Нападавший покончил с собой.