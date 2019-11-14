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14ноября
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сегодня, 21:04 11

Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске

Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске
Фото: pixabay.com

Обновлено: 21:12

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после ЧП в колледже Благовещенска поручил министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет. Он отметил, что подобные ЧП происходили и ранее, поэтому Минпросвещения должно внимательно проанализировать ситуацию с обеспечением безопасности в учебных заведениях.

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области – имею в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, их не формальное исполнение – то есть исполнение на деле – и, естественно, ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности», – сказал Медведев на заседании кабмина.

Он отметил, что ЧП в Благовещенске – тяжелое происшествие, и работу в рамках ранее данных поручений необходимо продолжать, сообщает РИА Новости.

«Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет», – распорядился премьер, обращаясь к Васильевой.

Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла 14 ноября. Молодой человек открыл огонь, в результате чего погиб один человек и были ранены трое. Нападавший покончил с собой.

Просмотров всего: 1105

#происшествия #российская власть #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • Зизиньо

    Зизиньо
    1 час назад

    не было контролирующих органов со стороны мэрии

  • postal

    postal
    1 час назад

    Зизиньо

    не было контролирующих органов со стороны мэрии



    та шо ви говорите

    это вы его выбрали,а теперь заднюю включаете

    многоникий

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    1 час назад

    Мэр назначен,а не выбран!

  • Зизиньо

    Зизиньо
    1 час назад

    единороссами и выбран-и не фиг стрелки кидать

  • postal

    postal
    45 минут назад

    Зизиньо

    единороссами и выбран-и не фиг стрелки кидать



    вы им и помогали

  • Зизиньо

    Зизиньо
    40 минут назад

    неподходящий момент ёрничать-совесть поимейте

  • postal

    postal
    38 минут назад

    Зизиньо

    неподходящий момент ёрничать-совесть поимейте



    у меня совесть есть,а вам правда глазоньки режет

  • Зизиньо

    Зизиньо
    32 минуты назад

    вы Жириновскому и напишите чем недовольны

  • V.M.

    V.M.
    27 минут назад

    и вот про это не забудьте в отчет включить



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  • Stat

    Stat
    17 минут назад

    Для начала с экранов пусть уберут ментовские сериалы....

  • DrDimon

    DrDimon
    9 минут назад



    Медведев поручил подготовить отчет о причинах стрельбы в Благовещенске



    Ну, в общем, все при деле. Все трудятся в поте лица и не прикладая покладая рук.

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